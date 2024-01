Cómo comenzó Gran Hermano esta semana en materia de rating

Luego de que Isabel De Negri se despidiera de sus compañeros el pasado domingo al haber sido eliminada de la nueva temporada de Gran Hermano, este lunes la exparticipante estuvo en un mano a mano con Santiago del Moro y los panelistas del programa y además el conductor anunció la llegada del teléfono rojo a la casa.

Isabel no pasó desapercibida con sus comentarios en el debate. Y es que la exconcursante aseguró que el público la votó porque ella pidió salir de la casa, lo que terminó generando risas en el panel. Incluso terminó envuelta en una pelea con Laura Ubfal.

Isabel estuvo presente en el debate este lunes. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Isabel está afuera porque no se habla de los cuerpos ni se habla de las edades. Pero en el caso de Isabel, se ocupó, y no me parece mal, demostrar que una mujer de 65 años puede ser tan bonita como ella, de tener un cuerpo tan espectacular como ella, de que la edad no signifique no poder jugar. Pero se olvidó de demostrar que hay que ser buena gente y se fue porque es mala gente. Te lo digo en nombre de mucha gente que mira el juego y que realmente vimos cuando le tiró agua caliente en la cama a Cata, cuando habló pestes de todo el mundo, cosas horribles de la gente. La verdad que fuiste realmente una villana, pero la verdad es que yo creo que lo sos, no puedo creer. Yo creo que sos muy machista, que la mandaste a Sabrina a levantar a los hombres. Tenías todo el look de una madama de burdel y eso es horrible", fue el análisis que hizo Ubfal con respecto al juego de Isabel.

Esto fue lo que le dijo Laura Ubfal a Isabel De Negri en el debate de Gran Hermano 2023

Por otro lado, finalmente el teléfono rojo fue estrenado en la casa de Gran Hermano y la primera que atendió fue Zoe Bogach. La joven contestó el teléfono y se enteró que esta semana quedó nominada, sin la posibilidad de ser salvada de la placa esta semana. En el segundo llamado, Juliana Scaglione, alias "Furia", agarró el teléfono y Big Brother le comunicó que consiguió la inmunidad.

Este lunes, Gran Hermano continuó con su buena racha de rating, teniendo en cuenta que el domingo hizo el mejor rating en una Gala de Eliminación, y consiguió 16,1 puntos. Es cierto que un número un poco más bajo que la emisión anterior, pero sigue siendo una cifra favorable para el programa de Telefe. El reality fue lo más visto del día.

Zoe irá directamente a la Gala de Eliminación de este domingo. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

El segundo elegido del día fue, nuevamente, Gran Hermano con Directv DGO Presentan: Espiando la casa, que llegó a los 11 puntos de rating, al igual que Escape Perfecto. Telefe Noticias y la novela turca Traicionada compartieron también el número al haber logrado 8 puntos. Los últimos dos programas más vistos de la jornada fueron: El noticiero de la gente, que marcó 7,7 puntos en Telefe; y Cortá por Lozano que llegó a los 7,5 puntos.