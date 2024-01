La teoría de Cata y Carla sobre la eliminación de Isabel de Gran Hermano

El domingo 7 de enero, Isabel De Negri se convirtió en la cuarta eliminada de Gran Hermano tras perder la pulseada con Carla De Stéfano quien, a pesar de haber hecho expreso su deseo de abandonar el juego, quedó en carrera por una considerable diferencia de votos.

Con el 56,6 por ciento de los votos del “supremo” para Isabel, la casa quedó consternada y las reacciones no se hicieron esperar. Y luego del estallido de gritos de Juliana “Furia” Scaglione, agradeciendo al público por su decisión, Carla y Catalina Gorostidi expusieron sin filtros su teoría.

En medio de la angustia de los integrantes del grupo de Isabel, que desde que empezó la competencia cada semana ven partir a uno de los suyos, indefectiblemente, las “Furiosas” no se ahorraron epítetos a la hora de opinar sobre la eliminación de su rival.

"La sacamos a la mierda", festejó la pediatra cordobesa, charlando con Chula, mientras veían a Lisandro y Sabrina boyando por la casa, perdidos sin su líder, que seguramente tendrá otra oportunidad en algún repechaje.

Isabel es la cuarta eliminada de Gran Hermano. Captura TV.

“Mirá la cara de Lisandro…”, señaló la médica. “Se debe querer matar, porque se tiene que cocinar todo, yo no pienso hacerle nada”, contestó la emprendedora. Entonces, Cata señaló: “Yo pensé que Isabel iba a durar, porque era grande... pero no, la sacamos a la mierda”.

“Pero la gente ve todo, todo”, indicó Carla, a lo que la pediatra asintió: “Y sí. Fue muy mala... se vio todo, como hablaba mal de Rosina, como trataba mal a todos”.

La lectura de Carla del afuera de Gran Hermano

A continuación, la empresaria de zona norte hizo su lectura de lo que se ve del otro lado de la pantalla. “Para mí, afuera, nos quieren mucho porque llevamos cuatro placas demostrando... La vieja no pensaba que se iba. No se quería ir”, lanzó. A lo que su amiga agregó detalles de una charla que había tenido momentos antes con la sommelier hot.

“Ella se creía fuerte. A mí me lo dijo... me dijo que tenía mucho poder afuera... Pero después, al final, me dijo que sabía que se iba”, recordó la rubia, y Catalina remató, con crudeza: “Es que es una forra de mier... y se dio cuenta”.