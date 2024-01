Cómo quedó el departamento de soltero de Diego Leuco tras separarse de Sofía Martínez

Desde octubre del año pasado que comenzaron a dar vueltas cientos de rumores de crisis de pareja entre Diego Leuco y Sofía Martínez y días más tarde los protagonistas salieron a admitieron el distanciamiento que, acto seguido, desencadenó la separación después de dos años y convivencia de por medio.

Al parecer esto último fue una de los fuertes motivos que los llevó a tomar destinos distintos, por lo que Diego Leuco y Sofía Martínez llevan más de tres meses en diferentes casas. Como si fuera poco, al periodista y conductor se lo comenzó a vincular sentimentalmente con su compañera de radio, Yoyi Francella.

¡Cambió todo! Diego Leuco reacondicionó los espacios de su departamento de soltero luego de separarse de Sofía Martínez

Si bien lo niegan a muerte, los rumores siguen resonando cada vez más fuerte pero, más allá de ello, Diego Leuco abrió las puertas de su departamento de soltero y mostró cómo lo redecoró. En primer lugar, se puede observar que su cocina es minimalista con los muebles blancos y los electrodomésticos plateados. En la foto se lo puede ver cocinando unos manjares dulces.

Sin embargo, como contracara, su living está un poco más cargado, ya que el espacio de estar cuenta con un sillón marrón, donde suelen acostarse sus mascotas, enfrentado a una espectacular barra de tragos que también funciona como biblioteca, donde además de tener botellas de alcohol tiene muy bien ordenados sus libros.

Este último ítem es uno de los más destacados de Diego Leuco, dado que la lectura es uno de sus pasatiempos favoritos al punto de poder pasar todo un sábado leyendo a Julio Cortázar. Además, se caracterizar por tener la curiosidad constante de aprender cosas nuevas.

Seguramente la redecoración seguirá haciendo estragos en el departamento de soltero del periodista. Lo cierto es que estos últimos meses fueron de muchos cambios para el conductor de La Peña de Morfi.

El living de Diego Leuco

Si bien hace un largo tiempo que no se muestran juntos, en los meses transcurridos tanto Diego Leuco como Sofía Martínez dieron a entender que no se habían distanciado del todo, sin embargo Yanina Latorre aseguró en su momento: “Los dos me dijeron que no era una separación total. Lo blanquearon porque estaban muy expuestos. No funcionaba la convivencia. Es una crisis".

Sin dudas el 2023 fue un año único en la vida de ambos famosos, donde la rompieron a nivel laboral, al punto de cubrir la Copa del Mundo de fútbol y tomar muchos compromisos de trabajo, quizá este 2024 les renueva las esperanzas en el amor.