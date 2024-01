Catalina estalló de furia contra Isabel en Gran Hermano y le dijo de todo: "Víbora inmunda y..."

La casa de Gran Hermano no da respiro. Desde que arrancó esta nueva edición, los conflictos vienen en alza y todas las semanas son noticia por algún suceso entre los participantes del reality. En esta oportunidad, fueron Catalina e Isabel las protagonistas de una nueva pelea.

Es que Catalina se convirtió en unas de las jugadoras que más viene dando que hablar en este Gran Hermano y volvió a salir a la luz su enfrentamiento con Isabel, al igual que su amiga y aliada Furia, en donde terminó dedicándole varios insultos en medio de una crisis de llanto de Rosina.

¡Enemigas íntimas! Catalina e Isabel volvieron a enfrentarse

Todo comenzó mientras Isabel se maquillaba frente al espejo, Catalina estalló de enojo por cuestionarla como profesional, juzgándola por sus actitudes en el reality. A su vez, Rosina estaba molesta al descubrir que Isabel venía hablando mal de ella por lo que terminó rompiendo en llanto en medio del conflicto.

Asimismo la jugadora de 65 años aseguró que el reality sacaba lo peor de cada uno, mientras que la médica pediatra se diferenció y terminó en recriminaciones acompañadas de tremendas palabras para con Isabel. “De todos modos lo que yo diga siempre va a ser que no”, lanzó la participante la sommelier.

“Y, por algo que será. Todo en la vida es por algo. Todos nos callamos la boca con vos porque sino sos insoportable y muy mentirosa. Ya nos vamos a ver todos afuera”, arrancó Catalina y siguió: "Te voy a decir otra cosa. Vos dijiste ‘una médica diciendo tarada’. La ignorante sos vos que no sabés que ‘tarada’ es un insulto y no una enfermedad, sabiendo que siempre te escuché. Es un golpe bajo, tristísimo".

Pero Isabel no se quedó callada y le respondió: "No lo dije con mala leche ni con mala intención", sin embargo para la mediática y botinera fue el inicio de una nueva guerra: "Te lo dije una vez y lo volviste a decir. ‘Una médica diciendo eso…”. Sí, una médica hecha y derecha, con valores, que no critica a nadie más que a la gente conchuda".

¡Explotó todo! El momento en el que Catalina cruzó fuertemente a Isabel en GH

Y remató: "Vos tenés dos hijos enfermos y yo te escuché y te aconsejé. Lo único que te importa es el quilombo, boluda. Nunca conocí una víbora tan vieja y tan chota como vos".

Isabel, que nuevamente está nominada para abandonar la casa de Gran Hermano, lanzó: "Quedate tranquila si ya me voy a ir", aunque Catalina siguió y culminó con un terrible dicho: "¿Qué tiene que ver eso? Esto es ser humano, más allá de que te vayas o no te vayas. ¡Víbora inmunda!".