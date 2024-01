El nuevo gesto entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: ¿se reconcilian?

En el pasado mes de agosto Rodrigo de Paul y Tini Stoessel anunciaron su separación. Para muchos de sus seguidores fue una noticia inesperada ya que las imágenes de la pareja señalaban que estaban muy enamorados. Sin embargo, de a poco van apareciendo intimidades que revelan cómo llegaron a ese punto y gestos que hablan de una posible reconciliación.

De hecho, durante el Mundial en Qatar, Rodrigo de Paul se sinceró sobre el difícil momento que vivió Tini Stoessel frente a la derrota contra Arabia Saudita. A la cantante le cayeron encima tras ese fallido primer juego durante la Copa del Mundo. El futbolista cuenta que no tenía manera de protegerla, sino desde adentro de la cancha. “Ella aún así viajó a la tribuna”, dijo, y en el partido contra México Rodrigo de Paul tenía entre ceja y ceja ganar, pero también hacerlo por ella.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se separaron en agosto de 2023.

También, en el pasado mes de noviembre, durante los juegos de la eliminatorias de la selección argentina ante Brasil, Rodrigo de Paul también le dedicó esa victoria a Tini Stoessel y volvieron a despertar rumores de acercamiento. Y es que ella tuvo muchos problemas con sus padres, según revelaron en “Mañanísima” de canal 13. “Las palabras de él son como un guiño especial a Tini”, señaló Diego Ramos.

El periodista también señaló que a pesar de que Tini Stoessel es una adulta, su familia es como un clan. “Tini es una marca y el papá está cuidando esa marca por el bien de todos. Cuando se separó, a ella le molestaba no lo que hacía Rodrigo de Paul, sino todo lo que se generaba en torno a ella como tercera en discordia”. Y es que en aquel tiempo cuando se pusieron de novios todavía no había salido el divorcio y la separación de bienes con Cami Homs y el papá expresó sus dudas y le aclaró a la cantante que no blanqueara nada hasta que se resolviera todo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se cruzarían de nuevo en España.

Ahora los gestos más cercanos entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel es que empezaron a seguirse en las redes hace unos meses y además han combinado sus looks casi que al mismo tiempo. También ella posee aún las llaves del domicilio del futbolista, porque aún la considera como una de sus más cercanas. Además es posible que se crucen de nuevo en la boda de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en España.