La polémica reacción de Fátima Florez contra Mirtha Legrand

Mirtha Legrand llegó a Mar del Plata para disfrutar de la temporada teatral de verano y decidió ver en primera fila el espectáculo del Circo Rodas, antes que el nuevo show de Fátima Florez. La presentadora tuvo que aclarar que fue un malentendido porque ella nunca confirmó ni la fecha ni el día que vería la obra de la novia del Presidente.

El equipo de Socios del Espectáculo cruzó a Mirtha Legrand luego de que se supiera que Fátima Florez se sintió indignada ya que la presentadora le hizo un “desplante”, por un circo cuando ella es “la primera dama”.

Fátima Florez en Mar del Plata.

Mirtha Legrand respondió con tranquilidad a Socios del Espectáculo: “Se corrió la voz de que yo iba a ir primero al espectáculo de Fátima, pero yo no recuerdo haber dicho eso. Yo le dije que iba a ir, pero no le especifiqué cuándo”, señaló la mítica presentadora.

De hecho, Mirtha Legrand consideró que fue un malentendido y justo reveló que asistirá este viernes al nuevo show de Fátima Florez y el sábado 6 estará con Martín Bossi. También con el humor que la caracteriza señaló que varios elencos le enviaron flores para que asista a ver sus obras.

Mirtha Legrand .

Fue en mañanísima que Majo Martino reveló que Fátima Florez puso el grito en el cielo cuando se enteró de que Mirtha Legrand no asistiría primero a su show. “Fátima Florez estuvo a los gritos. Ella en su programa le prometió que iba a ser la primera a la que fuera a ir a ver a la primera dama… del otro lado cuando le avisan a Fátima que no va a ir a verla y que iba a ir al circo, empezó a decir ‘cómo Mirtha Legrand me va a hacer este desplante por un circo yo soy la primera dama’”.