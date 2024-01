Quién es Dora, la madre de Yanina Latorre que fue acusada de hacer brujerías

Sobre la vida privada de Yanina Latorre se conoce mucho, teniendo en cuenta que tanto ella como su marido son figuras de los medios de comunicación. Además, a los hijos de la panelista, también parece agradarles el espectáculo y tanto Lola como Dieguito se animaron, tiempo atrás, a sacar una canción en conjunto.

Lo cierto es que sobre la familia de Yanina Latorre (de la cual su apellido de soltera es Arruza) no se conoce tanto, pues solo en algunas oportunidades expuso a su madre o a su hermana Maite. La panelista es hija de Alfredo Enrique Arruza, quien falleció en 2012 y de Dora Caamaño, una simpática mujer que tiene un extraño método para buscar solucionar problemas.

Dora Caamaño, madre de Yanina Latorre, fue acusada por Graciela Alfano de hacer brujerías.

Dora y los nombres congelados en el freezer

En más de una oportunidad, Yanina Latorre contó que su madre utiliza una especie de ritual para ahuyentar las malas energías. Tal como lo explicó la panelista, Dora opta por introducir nombres o fotos de personas en el freezer cuando ella lo considera necesario.

Por ejemplo, la hija de Yanina Latorre, Lola, explicó que le pide a su abuela que congele temas de la facultad para que no se los tomen, Además, hizo lo propio durante la participación de la joven en el 'Bailando'. “Ella me dice ‘avisame con tiempo’, no sé qué significa”, relató Lola en un programa de TV.

"En algunos casos pongo el nombre, en otros pongo foto”, contó Dora cuando le consultaron sobre el tema. Además, detalló que a los nombres los ponía parados en su freezer y cuando ya no “molestaban más” terminaba “quemándolos en la pileta del lavadero”. En ese contexto, confesó que para el Mundial de Qatar hizo el ritual en cada partido de la Selección.