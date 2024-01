"Un departamento": por qué Yanina Latorre y Susana Roccasalvo se detestan

En 2013, Susana Roccasalvo regresaba a la pantalla de Canal 9 para tomar, junto a Carlos Monti, el horario que había dejado Viviana Canosa. Entre sus panelistas estaban Amalia Granata y Yanina Latorre y durante ese año compartieron el ciclo de espectáculos, sin embargo, hoy no pueden ni verse.

En más de una oportunidad, tanto Yanina Latorre como Roccasalvo se tiraron dardos venenosos y remarcaron que nunca volverían a trabajar una con la otra. De hecho, en noviembre del año pasado tuvieron el último cruce, cuando la panelista de 'LAM' acusó a Roccasalvo de quitarse años, situación que la conductora de 'Implacables' salió a aclarar.

Lo cierto es que Yanina Latorre señaló que su molestia viene del momento en que fueron parte del ciclo de El 9. “No me pasó que me haga cambiar, pero pedía que no me enfocaran las piernas. Y antes, en El Nueve, repetían los programas a la madrugada y ella monitoreaba la cantidad de tiempo que había estado su cara al aire”, aseveró la angelita en una oportunidad.

Susana Roccasalvo reveló que no volvería a trabajar con Yanina Latorre.

La verdad detrás de la pelea

Los motivos de la ruptura en la relación entre ambas tendrían como trasfondo la venta de un departamento. Fue Susana Roccasalvo quien explicó lo que sucedió: "Cuando murió mi marido yo estaba desesperada por irme de la casa y empecé a buscar un departamento por la zona de Las Cañitas. Entonces me cuentan que Yanina Latorre tenía dos departamentos en la calle Eslovenia. Inmediatamente la llamo y ella me dice 'hablo con Diego y te aviso', pero nunca más me llamó", reveló la conductora.

Aprovechando el momento, la rubia tiró picante información sobre el patrimonio de Yanina Latorre: "Estaba desesperada por irme y mi escribano me averiguaba de diferentes departamentos y estos dos inmuebles de calle Eslovenia, la señorita Latorre los tenía, hasta 2017, en negro, sin declarar a la AFIP y sin escrituras", lanzó.