Cuál es el curioso récord mundial que logró Alan al salir de Gran Hermano

Alan Simone se fue de Gran Hermano en un clima de velorio total en la madrugada del 30 de enero. Todos sus compañeros se mostraron muy tristes al momento de la despedida del joven de Chivilcoy, que salió del juego minutos después de Denisse, en una doble gala de eliminación.

En una votación distinta determinada por votos positivos, Alan obtuvo el 37,1% de los votos del público para seguir en competencia, pero no le alcanzaron y fue Sabrina Cortéz, su “amiga con derechos” quien se quedó en la casa.

La desgarradora despedida de Alan Simone de Sabrina Cortéz en Gran Hermano. Captura TV.

Lo que Alan Simone no sabía al tomarse el auto que lo llevaría de vuelta al estudio de Telefe era que en el instante en el que quedó eliminado había obtenido, a la vez, un curioso récord mundial en la historia de Gran Hermano.

"Alan es el primer participante en la historia de Gran Hermano en ser eliminado sin haber recibido un solo voto negativo de sus compañeros durante toda su estadía", informó Fede Bongiorno, experto en el reality más famoso del mundo.

El récord mundial que obtuvo Alan Simone en Gran Hermano. Twitter.

Lo cierto es que el joven quedó afuera pero tiene buenos motivos para sentirse conforme: a lo largo de siete galas de eliminación, Alan no recibió ni un solo voto de parte de sus compañeros, lo que habla del cariño que le tenían, a diferencia de la campaña de repudio que generó en el afuera a raíz de diversas actitudes con sus compañeras.

Sin embargo, esta singular marca mundial también habría sido alcanzada por Bautista de ser eliminado aquella noche que fue fatal para las únicas dos parejitas de Gran Hermano, demostrando así que al público no le gustan los shippeos en esta nueva temporada del reality.

El voto del público decidió que Sabrina se quede en la casa de GH. Captura TV.

Las últimas palabras de Alan y Sabrina dentro de Gran Hermano

Si bien nunca quedó claro cuál era el sentimiento que los unía, Alan puso sobre la mesa fuertes dudas al despedirse de Sabrina minutos antes de la definicion. “Mirá si cuando nos vemos sentís que no me querés”, le dijo el joven de Chivilcoy a la mendocina. “¿Cómo? Lo que vivimos acá adentro no te lo va a quitar nadie. Todas las cosas que compartimos”, le contestó ella, serena.

En ese momento, Alan puso foco en cómo sería el recibimiento de sus seres queridos afuera. “Ahora, cuando salga, si salís vos está mi familia; y si salgo yo, está tu familia, están todos”, remarcó él, en una clara referencia a Brian Fernández, el novio de ella, que en las últimas horas publicó un nuevo comunicado en el que le soltó la mano a su pareja.