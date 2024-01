La gastada viral de Mirtha Legrand y Telefe a Susana Giménez por su cumple 80

Hoy, lunes 29 de enero, es un día muy especial para Susana Giménez, y Telefe le preparó una sorpresa muy especial. Esta noche festejará sus 80 años rodeado de sus amigos más queridos en su mansión de Punta del Este, pero los homenajes arrancaron desde el minuto uno de su cumpleaños, con el súper emotivo video que su canal publicó en redes.

¿La sorpresa más linda del clip? Que quien lo relata es la mismísima Mirtha Legrand, amiga de la cumpleañera. Con la emblemática música del programa de Susana Giménez de fondo, Chiquita se encarga de presentar a la diva tan querida en la Argentina.

“Hay nombres propios, nombres que nunca se olvidan, nombres que resuenan en la memoria emotiva de todos. Nombres compartidos por muchos, pero los que una persona especial los hace únicos. Hay nombres de todo tipo, pero una sola Susana”, se la oye a la Legrand, mientras van pasando imágenes de Su desde su camerino de Telefe.

Y cuando Mirtha termina, aparece una seguidilla de escenas icónicas del programa de la diva de los teléfonos, con distintas personalidades, momentazos televisivos que quedaron grabados en la memoria colectiva.

Telefe homenajeó a Susana para su cumpleaños con hitos de su carrera. Captura video.

Entre ellos, un mano a mano con su ex pareja Ricardo Darín preguntándole en su living “¿Cuántos novios hace que no nos vemos?”, una vieja nota con Charly García, su amigo y ex compañero de tantas películas Alberto Olmedo presentándola, participaciones de Juan Carlos Calabró y otros hitos de su ciclo que este año volverá a la pantalla, en julio.

La emoción de Susana Giménez

El tierno video de cumpleaños se pone segundo a segundo más emotivo, avanza con fotos de la infancia de Susana, imágenes del icónico filme La Mary y con las palabras de agradecimiento de la diva al recibir un Martín Fierro. “No puedo creer todo lo que hice, es mucho, pero se me pasó volando. Yo disfruté de la vida, fui agasajada, premiada, criticada, pero gracias a ustedes me sentí siempre muy apoyada", dice.

La emoción de Susana al ganar un Martín Fierro. Captura video.

Y Su sigue, conmovida: "Pasaron cosas maravillosas, he tenido una vida realmente fabulosa, y espero seguir teniéndola por unos años más. Gracias por tanto amor, por llenarme de luz, los amo a todos, les agradezco que me hayan recibido en sus casas. ¡Para mí es realmente muy emocionante!”.