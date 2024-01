El sorprendente cambio de look de Sergio Lapegüe tras volver de Costa Rica

Luego de haber pasado unos días de vacaciones en Costa Rica junto a su esposa, Sergio Lapegüe regresó al país y sorprendió a sus seguidores al mostrar su rotundo cambio de look, el cual no fue del todo elogiado por su hija Micaela.



Sucede que el periodista y conductor se afeitó, pero con un detalle llamativo: se dejó el bigote alargado en las puntas. Su hija Micaela fue quien grabó el video que luego se publicó en las redes sociales.



“¿Podemos decir que está raro ese bigote?”, dijo Mica Lapegüe en el video que grabó en el momento en el que su padre y su madre, Bochi, regresaron a su casa para retomar la rutina de todos los días.



“Es un bigote mexicano que estuvo…”, comenzó contestando Sergio Lapegüe, que fue interrumpido por su hija, quien se dispuso a hacerle una crítica. “Acá es como que cae más largo…”, dijo ella.



“Porque me sale blanco. Me quise afeitar después de un par de tequilazos”, explicó Sergio Lapegüe, intentando argumentar por qué se decidió por ese look algo extraño. La respuesta no terminó de convencer a su hija.

El sorpresivo nuevo look de Sergio Lapegüe. Foto: captura de video.



Tal vez algo arrepentido luego de escuchar la opinión contundente de su hija Micaela, Sergio Lapegüe le preguntó si consideraba que debía volver hacia atrás en su renovado look. “¿Me lo saco?”, consultó.



“Y, no sé. Ese bigote no está bien afeitado”, respondió Micaela Lapegüe, quien parece haberlo dejado pensando a su padre. Ahora habrá que ver si el conductor y periodista decide retocar su bigote a partir de la sentencia de su hija.