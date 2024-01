Alcides sufrió un grave accidente en una pileta

Alcides sufrió este fin de semana un grave accidente en una pileta. El cantante se desvaneció y casi se ahoga, sino fuera por la rápida intervención de la gente presente en el lugar.

Quienes contaron detalles de lo sucedido fueron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo (Crónica). Según revelaron los conductores del ciclo de chimentos, Alcides estaba invitado este domingo al programa, pero desde el círculo íntimo del cantante llamaron a la producción para contarles lo sucedido.

"Hoy tenía que presentarse en El Run Run del Espectáculo. Íbamos a tener un bellísimo musical con El Líder. Estábamos coordinando los tiempos de producción y nos enteramos del accidente del querido Alcides. Desde ya queremos aclarar al público que está muy bien", informó Piaggio.

"Pasó un momento desagradable, él tiene un marcapasos y su médico le recomendó hacer gimnasia acuática porque es muy buena para el cuerpo, para tratar diferentes dolencias. Alcides hacía dos veces por semana gimnasia acuática, pero tiene un mal movimiento, se desvanece en el agua y casi se ahoga", agregó.

El artista cordobés es un referente de la música tropical en la Argentina.

Por su parte, Pecoraro sumó: "Fue tremendo, él nos dijo en una conversación que lo salvaron porque no era su final. Nos pidió disculpas por no poder venir al programa. Lamentablemente casi se ahogó. Gracias a Dios eso no ocurrió, pero Alcides está vivo porque lo salvaron, porque no era su final. Terrible la situación".