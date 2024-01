El distinguido gesto que tuvo Juliana Awada con Fátima Florez

Fátima Florez contó detalles de cómo vive sus primeros meses como primera tras la asunción de Javier Milei. La humorista se refirió a las críticas que recibió y reveló la conversación que mantuvo con Juliana Awada, la mujer de Mauricio Macri.

"Me fui empoderando y me anclé como persona. Está bien, le puede gustar a algunos y a otros no", comenzó expresando durante una entrevista con María Belén Ludueña en Poco Correctos (El Trece).

"Aprendí a ‘teflonizar’, a que todo resbale, y a focalizar toda mi energía en el escenario, que me va bárbaro", agregó.

Fátima Florez,

Luego, Ludueña le preguntó por el encuentro que mantuvo con Awada. "Me acuerdo que tuvieron una charla en la que ella te ofreció darte una mano porque veía que existían esas críticas y a ella le parecía injusto".

"Ella se acercó muy simpática a brindarme su apoyo. Me dijo ‘Fátima, lo que quieras’", recordó la artista.

Además, Awada le presentó a la vestuarista Vicky Miranda, que está ayudando actualmente a Fátima con sus looks. "Todos necesitamos a alguien. Siempre está bueno que venga una persona que te pueda orientar para seguir ‘refinando’", sostuvo.