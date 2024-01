El posteo de la picante periodista que reemplazará a Viviana Canosa en la radio

Sobre el final de 2023, Viviana Canosa comenzó una etapa de renovación en cuanto a sus proyectos laborales y decidió bajarse de El Observador 107.9, la radio en la que condujo un programa de lunes a viernes de 18 a 20. Y ahora, Marina Calabró, la picante periodista que reemplazará a la siempre controversial conductora, compartió un entusiasta posteo sobre el ciclo que está por comenzar.

"Quiero contarles lo feliz que estoy por esto que se viene. El lunes 5 de febrero arrancamos. #Calabró1079 en El Observador. Gracias Luis Majul por la confianza y por cada charla de pre-producción. Gracias a todo el equipazo (que en breve voy a presentarles). Y gracias Yanina Latorre por tus ganas, por tu empuje y por las risas que vendrán. Los esperamos para hacernos el aguante", enfatizó Marina Calabró desde sus redes sociales en una publicación con la nueva grilla de la radio de la que ya es parte.

El posteo que compartió con entusiasmo Marina Calabró sobre su ingreso en El Observador. Foto: Instagram @marinacalabro_ok.

Mientras tanto, hay expectativa por ver cómo resultarán los pases entre la especialista en espectáculos y actualidad política con Yanina Latorre, quien seguirá al aire en El Observador de 16 a 18. En tanto que Marina Calabró estará a cargo de la franja que va de 18 a 20, horario que antes tuvo en la misma emisora Viviana Canosa.

El pasado 21 de diciembre, Canosa explico sobre su salida de la radio durante su último pase con Latorre en El Observador: "No me puse de acuerdo con la radio. Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen. Esto no es dramático ni nada, yo soy de las personas que piensan que las cosas pasan por y para algo. Y vengo varios años de hacer tele a la noche... y este año nuestro pase, que desgastamos una energía tremenda, de acá me iba corriendo al pase de Jonatan Viale, después al de Alfredo Leuco, hago mis programas y los produzco, hago todo... y ayer me dijeron acá que no se podía hacer el cambio de horario que quería".

Marina Calabró ocupará el espacio que dejó vacante Viviana Canosa en El Observador. Foto: Captura TV.

A su vez, en los útimos días se confirmó la salida de Viviana Canosa de LN+, por un motivo similar al de su renuncia radial, ya que ella había pedido un cambio de horario para dejar de salir al aire en el último segmento de la noche. Por otro lado, la conductora dejó entrever que detrás de su baja del canal de noticias de La Nación, también habría motivos ideológicos. "No estoy en la luna de miel (con el actual Gobierno) y a veces es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta. Está bueno que pare y relajarme un poco", comentó en el ciclo que tenía en El Observador.