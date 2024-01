Murió Norman Jewison, el legendario director de Jesucristo Superstar y Hechizo de luna

Norman Jewison, director y productor de cine canadiense nominado numerosas veces a los Oscar, murió el último fin de semana a los 97 años en su residencia de Los Ángeles, informó hoy el portal estadounidense Variety.

Conocido mundialmente por películas como Al calor de la noche (1967), por la que obtuvo su segunda nominación en los premios de la Academia, tras un primer bautismo en los Oscar con ¡Ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos! (1966); sumó otras grandes películas a su filmografía de la talla de El affaire de Thomas Crown (1968) con el protagónico de Steve McQueen y Hechizo de Luna (1987), el filme que lanzó la carrera de un joven Nicholas Cage y cosechó dos estatuillas para Cher y Olympia Dukakis.

También supo ser un director influyente y exitoso en adaptar al cine legendarios musicales de Broadway como El violinista en el tejado (1971), con música de John Williams y Jerry Bock, y Jesucristo Superstar, con partitura escrita por Andrew Lloyd Webber.

Nicholas Cage junto a Cher en Hechizo de luna.

Jewison nació el 21 de julio de 1926 y terminó formándose en el Victoria Collage de la Universidad de Toronto, estudios que interrumpió durante un tiempo para pasar por la Marina Real Canadiense.

Su primera experiencia en el mundo del entretenimiento fue en Londres como escritor de programas infantiles y actor de reparto en la BBC, pero luego de dos años de formación fue admitido en el programa Canadian Broadcasting Co y pronto se convirtió en director y productor de programas de televisión.

Norman Jewison.

En su autobiografía This Terrible Business Has Been Good to Me, señaló que el racismo y la injusticia se convirtieron en sus temas más comunes.

"Cada vez que una película trata sobre el racismo, muchos estadounidenses se sienten incómodos. Sin embargo, hay que enfrentarlo. Tenemos que lidiar con los prejuicios y la injusticia o nunca entenderemos lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Necesitamos sentir cómo se siente ‘el otro’", expresó.