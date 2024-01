"Me hacían bullying": la dura confesión de Jonatan Viale

El año comienza de una manera distinta para Jonatan Viale y su carrera en los medios de comunicación está a punto de dar un nuevo salto. El periodista comenzará el mes de febrero con programa propio en TN y la señal de noticias le cedió una hora del prime time, situación que produjo una serie de cambios en la programación del canal.

En este contexto, Jonatan Viale visitó otra señal de Artear, El Trece, y estuvo en el programa que Carmen Barbieri conduce en las mañanas de la señal. Sentado en el living de ´Mañanísima´, el periodista abrió su corazón, recordó a su papá e hizo inesperadas declaraciones.

Primero, Jonatan Viale contó que, a casi tres años de la muerte de Mauro, continúa en el proceso de duelo. "Yo lo busco, hablo con la ducha, hago boludeces, lo busco por todos lados... Es difícil. En algún lado está, no sé bien", manifestó el periodista, quien envió un mensaje: "Yo les hablo a los de mi edad, que los tienen, abrácenlos a los padres".

Antes de debutar en TN, Jonatan Viale pasó por el programa de Carmen Barbieri.

Cómo le afectó tener un padre conocido

Mientras relataba que en un principio se había negado a elegir el periodismo como carrera, Jonatan Viale explicó que el bullying no estuvo ajeno en su vida. "No quería ser periodista, estaba negado a ser periodista, al contrario. No me identificaba con mi viejo por los '90", señaló.

Acto seguido, sentenció: "Me gastaban, me hacían bullying con mi viejo. Los '90, Menen. Él era muy amigo de Menem", deslizó. Luego de definir aquella etapa como "molesta", expresó que fue necesario atravesarla para terminar dándose cuenta que el periodismo era lo suyo. "Dije 'para qué me voy a resistir y empecé a estudiar Ciencia Política", recordó.