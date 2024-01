La drástica decisión que tomaría Fátima Florez en contra de Javier Milei

La CGT convocó para este miércoles 24 de enero un paro general para manifestarse en contra de las fuertes medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei.

En este contexto, en Socios del espectáculo (El Trece) analizaron la posible posición que tomaría Fátima Florez, ya que "varios teatros decidieron adherirse al paro".

"¿Qué va a hacer Fátima? Sería una medida en contra de lo que hace Milei", se preguntaron en el programa de chimentos.

"La gente del teatro se quiere adherir al paro del miércoles como todo el sindicato y el gremio. Fátima entiende esto, pero al mismo tiempo siente que si no hace función queda muy expuesta apoyando una medida contra el gobierno de su novio", expresó Rodrigo Lussich.

"Si ella se adhiere o no está sentando una posición", agregó Paula Varela. "Está bueno que quienes quieran adherirse lo hagan y quienes no quieran, no...", aportó Mariana Brey.

"Ella estaba esperando porque en algunos teatros deciden los dueños. En este caso, el dueño abre y les dio libertad a los artistas de decidir", sumó Adrián Pallares.

Fátima durante la visita de Milei a una de sus funciones en Mar del Plata.

"Hay un comunicado que firmaron todos los artistas, de Darín para abajo. Así que quedaría muy expuesta con sus colegas", opinó Duré para finalizar.

Recordemos que la imitadora se encuentra haciendo temporada en Mar Del Plata con su espectáculo Fátima 100%, en Teatro Roxy.