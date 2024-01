La ambiciosa jugada que planea Viviana Canosa tras su salida de LN+

Entre fines de 2023 y comienzos de este año, LN+ sufrió la baja de dos de sus figuras más rendidoras en materia de rating, Jonatan Viale y Viviana Canosa. La conductora había llegado a la señal de noticias de La Nación tras protagonizar una polémica salida de A24, y en los últimos meses su línea editorial de duro choque con el flamante gobierno de Javier Milei, dio señales de chispazos con el perfil de la empresa.

Pero antes de la baja de Viviana Canosa de LN+, se había dado su renuncia a su programa radial en El Observador, por no llegar a un acuerdo con las autoridades de la emisora sobre un cambio de horario que pedía la periodista. En el caso del canal de noticias, ese habría sido uno de los motivos que precipitaron su caída de la grilla ya que ella no quería seguir en la franja de las 23, sino pasar a un horario más central en el prime time.

Viviana Canosa quedó fuera de LN+ en medio de versiones de rispideces con los directivos de la señal. Foto: Captura de video LN+.

En medio de todo esto, trascendió que Canosa tiene proyectos de índole empresarial para desarrollar durante este 2024, aunque no se dio a conocer exactamente de qué se trata. A su vez, se rumoreó que la conductora posiblemente cruzaría al igual que lo hizo Jonatan Viale a la pantalla de TN. De momento, tal versión está lejos de estar confirmada y el destino de Viviana en los medios es por demás incierto.

En este sentido, cobra fuerza la posibilidad de que el proyecto empresarial que Viviana Canosa estaría planeando como ambiciosa jugada, tiene que ver nada más y nada menos que con su propia plataforma de medios. De hecho, la propia comunicadora anticipó en septiembre de 2022 en una entrevista, que ese sería su plan en un futuro próximo.

“Fue impresionante lo que pasó y también eso me abrió la cabeza para hacer un montón de cosas que hace mucho tiempo quiero hacer y no me decido. Como producirme, tener mis propios medios, empezar muy humildemente y de a poquito, a ver que también puede ser una opción. Porque lo que te pasa es que cuando te vas de un medio, es que a veces te quedas sin nada”, había remarcado Canosa en un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece) tras su ruidosa renuncia a A24 y meses antes de confirmar su contrato con LN+.

Viviana Canosa protagonizó una polémica salida de A24 en agosto de 2022. Foto: Captura de video A24.

Entusiasmada por los resultados de colegas como Alejandro Fantino con su plataforma Neura, cada vez cobra más fuerza la idea de que el próximo paso de Viviana Canosa en los medios podría estar por fuera de los canales tradicionales y más vinculado al mundo del streaming.