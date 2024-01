El presagio que tuvo Alfa de Gran Hermano sobre la Tragedia de Los Andes

El hecho conocido por todos como "el milagro de Los Andes" volvió a protagonizar las portadas de los medios tras el exitoso estreno en Netflix de la película La Sociedad de la Nieve. La tragedia aérea que sufrieron un grupo de jóvenes uruguayos jugadores de rugby en 1972 captó la opinión de muchas figuras que recomendaron ver el largometraje.

En este contexto, Walter "Alfa" Santiago, ex Gran Hermano (Telefe), estuvo invitado al programa Editando Tele (NET TV) y aseguró haber estado en el avión de los rugbiers.

“Fue una experiencia que me marcó la vida. Fue en diciembre de 1972, cuando había caído el avión de los Old Christians y yo tenía 10 años. Yo leía y estaba informado, sabía los nombres de todos... estaba en Mar del Plata con mi familia y me desperté a las 3 de la mañana gritando", contó ante la atenta mirada de todos.

"Mis papás se asustaron, yo estaba diciendo ‘papá, estoy en el avión, estoy con los jugadores de rugby, el avión está en la nieve, está partido y está lleno de nieve’", agregó. Al escuchar su relato, su padre pensó que estaba delirando a causa de la fiebre y lo llevaron al médico.

"Yo seguía diciendo ‘papá, el avión está partido, lleno de nieve y están vivos’. Al otro día, mi papá me decía ‘tuviste fiebre toda la noche, no sé qué decías de un avión’. Y le dije ‘yo estaba en un avión’", agregó el mediático.

"A los tres días que me pasó eso, Fernando Parrado encontró al arriero", reveló. "Cuando vi la primera foto con el ‘Fuerza aérea uruguaya’, le dije a mi viejo ‘ese es el avión, yo estuve ahí’", cerró el ex Gran Hermano.