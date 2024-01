Cuál es el programa que Adrián Suar levantará a fin de enero en Canal 13

Son momento decisivos para El Trece, ya que se encuentra en plena reestructuración de la grilla de programación para definir los ciclos que estarán en el transcurso del 2024. Por lo que es fundamental decidir qué programas continuarán, cuáles no y cuáles vendrán a sumarse.

En este contexto, se dio a conocer que Adrián Suar, gerente artístico del canal, tiene definido que levantará un ciclo furor, el cual va por la tarde. Además, confirmó que termina a fines de enero y causó revuelo en el mundo de la televisión.

Adrián Suar contó qué programa levantará a fin de mes

En medio del inicio del año y un trabajo arduo de las gerencias de programación de los distintos canales de televisión, se filtró que un ciclo importante de El Trece termina definitivamente después de casi un año. Su figura brindó declaraciones recientemente para expresar qué siente respecto a la decisión de Adrián Suar.

Desde hace 23 años que es el productor de Pol-Ka y hace unos días confirmó que cerrará sus puertas, luego de estar abiertas durante 27, pero que ante la poco repercusión que tuvieron las últimas novelas, tomó una drástica decisión. “Estoy transitando un duelo por el cierre de Polka, me tengo que reinventar”, supo asegurar el actor.

Y seguido a ello, otra que revolucionó a todos: Terminará 'Pasa platos', ciclo conducido por Carina Zampini, el cual comenzó a mediados de abril de 2023 pero por el bajo rating se levantará. Con relación a ello, la actriz sostuvo: "Cuando tenés un programa que funciona, tratás de aprovecharlo al máximo, sacarle todo el jugo posible, y eso sí seguramente tiene una consecuencia a futuro, pero en el momento es necesario hacerlo", consideró.

Por lo cual la grilla cambiará notablemente y tendrá que traer nuevas caras y formato para comenzar, poco a poco, a cambiar la imagen de la programación.

Adrián Suar levantó Pasaplatos, el programa que conduce Carina Zampini

"Pasaron los años y yo sabía que tarde o temprano, la realidad y cómo fue cambiando todo, me iba a tocar reconvertirme, cambiar a Polka. Sumado a que en los últimos dos años, con las producciones que hice, no pude lograr el éxito que quise. Intenté y no pude”, contó Adrián Suar.

Y cerró: “Personalmente, necesitaba dar vuelta la página. Fueron muchos años de hacer muchas tiras seguidas, que es lo que más amo. Y espero estar a la altura”.