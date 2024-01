Sin filtros: la China Suárez le contesta a Wanda Nara

Luego de que surgiera la polémica del caso Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez la relación entre ambas quedó afectada. Ahora, las famosas protagonizaron una nueva controversia tras unas publicaciones en redes sociales que realizaron ambas con el popular dibujito “Hello Kitty” con lo que los usuarios no pudieron evitar las comparaciones. Ante esto, la ex de Nicolás Cabré hizo su descargo y le contestó a la intérprete de “Bas Bitch”.

La China Suárez, no se quedó callada luego de recibir una serie de comentarios comparándola a Wanda Nara por las publicaciones del famosos dibujito, respondiendo de manera contundente. “Pesadas”, escribió la actriz. Por su parte, una fanática salió a defenderla con una afirmación sorpresiva. "En el 2010 ya se sabía que te gustaba Hello Kitty. Hace más de 14 años te estás copiando", se leía en el mensaje.

La China Suárez contestó a las comparaciones entre Wanda Nara y Ella. Foto: Instagram/ China Suárez

La China Suárez también compartió un video refiriéndose a esta nueva polémica. "A veces aclaro cuando estoy al pedo...", escribió para acompañar el material donde habló sin filtros. "No gasto tiempo, chicos. No tengo nada más que hacer. Vi los mensajes y que lo habían levantado. Atención, siguen llegando pruebas y se las voy a mandar ahora", dijo.

Tras este video, la China Suárez levantó una seria de fotos “vintage” de cuando era joven, demostrando que el fanatismo por “Hello Kitty” viene de larga data. En las imágenes se la puede ver con toallas, stickers y ropa del popular personaje.

Wanda Nara demostró su fanatismo a Hello Kitty". Foto: Instagram/ Wanda Nara

La polémica entre Wanda Nara y la China Suárez

Luego de haber estado en Brasil grabando lo que será el videoclip de su segundo sencillo, Wanda Nara compartió en sus redes sociales unas fotografías donde dejó en claro su amor por “Hello Kitty”.

Entre las imágenes compartidas por la ex de Maxi López, se pudo ver remeras, almohadas y hasta a Mauro Icardi con un cubre ojos del dibujito animado, lo que provocó la reacción de los usuarios que compararon a Wanda y a la China por las publicaciones realizadas casi en simultáneo.

La cuenta "Gossipeame" compartió similitudes entre Wanda Nara y La China Suárez. Foto: Instagram/ Gossipeame

Tras esta "coincidencia", se desató el debate entre los fanáticos, quienes hicieron notar las similitudes de sus posteos. Cabe destacar que Wanda Nara había puesto en su foto de perfil el logo del personaje animado.

Ante esto, la cuenta de espectáculos “Gossipeame”, realizó una picante publicación mostrando fotos de Wanda y la China donde demuestran su devoción a la gatita. "Ya cuando me mandan mucho algo lo pongo. Me plantean que parecería que hay una guerra de Kitties entre Wanda y la China... ¿Quién lo puso antes? Yo ya me había fijado y fue Wanda. Igual por ahí está re de moda como los moños", remataron los especialistas en la industria del entretenimiento.