La dura advertencia de Jorge Lanata sobre lo que podría pasar en el país si a Javier Milei le va mal

Durante una larga entrevista, Jorge Lanata dio su impresión sobre el gobierno de Javier Milei, y más allá de calificar al mandatario como "personaje pintoresco", advertió en duros términos lo que podría pasar en la Argentina si al presidente le va mal.

Tras lanzar su libro Óxido. Historia de la corrupción en Argentina (Editorial Sudamericana), Jorge Lanata dialogó en extendido con Hugo Alconada Mon para La Nación, el líder de PPT reflexionó: “Nuestra relación con la corrupción es notable.Es como un barco pirata en el que muchos se embarcan para llevarse lo que pueden”.

Jorge Lanata se mostró entre prudente y escéptico a la hora de hablar sobre Javier Milei. Foto: Cortesía Radio Mitre.

Por otro lado, Jorge Lanata consideró que un camino de evolución para este país será "un proceso tomará 30 o 40 años”, con un liderazgo fuerte que no sería precisamente el de Javier Milei.

Con una dosis de cautela, Lanata analizó sobre la estrategia de gobierno de Milei: “Si está mal o bien vamos a tardar unos meses en darnos cuenta. O esto empieza a funcionar o es todo un desastre. Milei es el presidente que teníamos que tener, después de todo este delirio. Es lo que nos tenía que tocar. Es el delirio final. Si fracasa, lo que va a venir es mucho peor de lo que tuvimos”, anticipó recientemente el periodista desde su programa radial.

En tanto que cuando Hugo Alconada Mon le preguntó a Jorge Lanata qué cabe esperar del gobierno de Javier Milei, el conductor respondió filoso: "A ver… para responder esa pregunta te propongo volver a encontrarnos en abril [risas], porque todo va muy rápido. Para lo que son mis valores, para mi manera de ver el mundo político, Milei me parece un personaje pintoresco, dicho livianamente. Para nosotros, los periodistas, que Milei sea así es hasta divertido, pero si implosiona no sé si va a ser divertido para la Argentina. A mí no me sirve tener un Mercedes Benz en medio de una villa. Y si el resultado de Milei es que un sector de la sociedad tenga un Mercedes Benz en medio de una villa, porque la pobreza puede subir a un 80%, estaremos en un quilombo serio, además de que me preocupa los que vengan después si a Milei le va mal".

Jorge Lanata compartió su contundente mirada sobre la apuesta de Javier Milei. Foto: EFE.

Por último, sobre la lectura que Lanata hace sobre el futuro del país en manos de Milei, el periodista se limitó a responder: "Milei está jugando una apuesta muy grande y sinceramente no te puedo decir, hoy, cómo puede irle. Todavía no lo sé. Hablemos en unas semanas".