El pasado oculto de la nueva participante de Gran Hermano

Luego de muchas especulaciones sobre quién reemplazaría a Carla De Stéfano tras su renuncia a Gran Hermano, se develó el misterio: la nueva participante se llama Virginia Demo, es de La Plata y en sus redes se presenta como “comediante”.

“Está la valija, está todo listo. Se dijo de todo. Se dijo que entraba un participante de Chile, una chica trans, una zapatera...”, arrancó Santiago del Moro generando intriga sobre el perfil de la flamante integrante del reality más famoso del mundo que antes de entrar a la casa charló con el panel y dio pistas de lo que se verá en pantalla.

Luego de dar a entender que le gusta el juego de Furia y de anticipar que con el humor intentará relajar a los hermanitos y distender las peleas y tensiones que son el signo de esta edición, Virginia se presentó ante el público de Gran Hermano.

“Miro series hasta cualquier hora y me levanto tipo 1 o 2 de la tarde, a veces hasta las 3. Me ponés ‘Azul’ de Cristian Castro y me emociono”, fueron las palabras que la flamante hermanita eligió para definirse en el video inicial.

Los hermanitos recibieron a Virginia Demo. Captura TV.

Separada y con dos hijas, una de 24 y otra de 26, Virginia contó que su vida dio un gran vuelco luego de pasar “35 años haciendo lo mismo”. “Pasó algo y arranque de cero con lo que me gusta. Me encanta hacer humor, yo hace 13 años que hago stand up”, reveló la jugadora sobre su oficio con el que se presenta en salas de teatro y realiza en su perfil de Instagram.

Y la concursante de Gran Hermano agregó cuál es su objetivo: "Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios a nivel sexual”. Sin embargo, luego en la casa indicó que hace años que no está en pareja. “Soy casi virgen”, bromeó ante los hermanitos.

Virginia Demo entró para reemplazar a Carla De Stéfano, que se bajó voluntariamente de Gran Hermano.

Si los chicos esperaban encontrar una suerte de estereotipo de “mamá” en Demo, este no será el caso. Así lo determinó ella: “Todo lo que tiene que ver con ama de casa no me gusta nada. Si me cocinan, mejor”.

El juego de Virginia Demo, la nueva participante de Gran Hermano

¿Qué se propone la reemplazante de Chula en cuanto a estrategias y juego? “Yo para ganar Gran Hermano haría de todo sin joder a nadie. Quiero demostrar que a esta edad se puede y todos los días se aprende algo. Acá estoy: el que arriesga no gana. Me animé y es una experiencia que me muero por vivir”, declaró la rubia.

Y sobre el clima de la casa, la standupera, dictaminó: “No los veo como relajados. No los veo contentos, me parece que tienen que disfrutar un poco más”. Habrá qué ver cómo la comediante cae entre los participantes y cómo encaja en la dinámica de la casa.