Cuántos hijos tiene Paula Chaves y cómo están hoy

Si bien la carrera artística de Paula Chaves comenzó en el año 2004, su gran salto a la fama lo dio en la pista del Bailando por un Sueño. Allí, no sólo fue su despegue profesional, sino que también conoció el amor.



En el año 2010, Paula Chaves comenzó su historia de amor con Pedro Alfonso, quien por entonces era el productor estrellas de Ideas del Sur, impulsado por Marcelo Tinelli, quien vio en él a una potencial estrella.

Paula Chaves, Pedro Alfonso, Olivia, Baltazar y Filipa. Foto: @chavespauok.



La conductora y el productor se casaron en el año 2014 y construyeron una hermosa familia, con sus tres hijos: Olivia, quien había nacido en el año 2013; Baltazar, nacida en 2016; y Filipa, que llegó al mundo en el 2020.



Hace un tiempo, y tras la llegada de Filipa, Paula Chaves y Pedro Alfonso expresaron que ya estaría cerrada la fábrica, como comúnmente se le llama a la decisión de no agrandar más la familia. “Somos un montón, así estamos bien”, había comentado la presentadora de TV hace un tiempo.



En septiembre de 2023, Paula Chaves cumplió 10 años como madre por el aniversario del nacimiento de Olivia. Con motivo de esta fecha tan especial, compartió un emotivo posteo en redes sociales.

Paula Chaves, con Olivia, Baltazar y Filipa. Foto: @chavespauok.



“Soy mamá hace 10 años. Ahora me doy cuenta de lo que chica que la tuve (a Olivia) y de todo lo que aprendimos juntas”, comenzó escribiendo la conductora y esposa de Pedro Alfonso en su cuenta de Instagram.



“Me explota el corazón de orgullo, cuando maestras, mamás o cualquier ser que se cruza con ella, me dice: ‘No puedo creer lo divina que es Oli’. Sos única”, cerró Paula Chaves en la publicación en la que celebró no sólo el cumpleaños de Olivia sino también su década como madre.

Paula Chaves, con Olivia, Baltazar y Filipa. Foto: @chavespauok.

Olivia, Baltazar y Filipa, los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso. Foto: @chavespauok.