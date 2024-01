La triste noticia que recibió Evangelina Anderson al comenzar el Año Nuevo

Evangelina Anderson comenzó el 2024 recibiendo una dolorosa noticia. La modelo y esposa del director técnico de River Plate, Martín Demichelis, compartió en sus redes sociales la angustia por el fallecimiento de su querido amigo Adrian Wilkie.

La noticia llegó a poco de comenzado el nuevo año, lo que sumió a Evangelina en una profunda tristeza. A través de su perfil de Instagram, la modelo expresó su angustia compartiendo emotivas palabras de despedida.

"Te voy a extrañar amigo", fueron las palabras que escribió Anderson en su historia de Instagram.

A través de su perfil de la red social, demostró su dolor con un emoji de una cara triste y otro de una paloma volando. "Que en paz descanses", concluyó Anderson.

Previo a enterarse de la muerte de su querido amigo, Evangelina había compartido un posteo donde reflexionó sobre lo que fue este importante año en su vida, ya que vivió muchas emociones al volver con su familia a la Argentina.

“Me dejaste volar lejos, con los míos. Me dejaste ver crecer a mis hijos. Ser dueña de mi tiempo y volver en cuanto me necesitaran. Me dejaste hasta pasar miedo. Y me dejaste reír y llorar de emoción porque para construir un sueño no solo hace falta la ilusión. Me permitiste volver. Volver a mis raíces. Mi familia y amigos que desde hacía 15 años lo esperaban”, expresó la modelo.

“Perdón por todo lo que no hice bien. Y por habernos cuidado cada día, te doy las GRACIAS. Por brindar sin esperarlo con personas que no cambiaríamos por nada. Gracias por pasar de largo. Gracias 2023?, finalizó.