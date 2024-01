Por este motivo Marina Calabró no asistió al homenaje de su padre Juan Carlos

Marina Calabró no estuvo presente en el homenaje que su hermana Iliana organizó para su padre, el recordado humorista Juan Carlos Calabró. Y es la relación entre ambas se fracturó cuando hace algunos meses la mayor culpó a la conductora de no prestarle atención a la familia. Sin embargo, por intermedio de Ana Rosenfeld, amiga que tiene en común, parecía haberse recompuesto el vínculo hasta que un nuevo episodio profundizó el conflicto.

Así fue que durante una entrevista con Carmen Barbieri para el programa “Mañanísima”, Ana Rosenfeld reveló el motivo por el cual Marina Calabró no asistió a la bicicleteada homenaje que organizó su hermana en Mar del Plata. "Con la que más diálogo tengo a diario es con Marina. A veces hablamos hasta dos veces por día. Tenemos una relación hace muchísimos años. Yo hice un intento de amigarlas que, por suerte salió bien", expresó la abogada.

Las hermanas Marina e Iliana Calabró se encuentran distanciadas. Foto: Instagram/ Iliana Calabró

"Era un día muy especial porque ella cumplía años y era un número redondo. Hice lo que pude y me salió bien, pero porque era EL día", dijo Rosenfeld respecto su cumpleaños que lo festejó el mismo día que Marina Calabró, y en el que se produjo el acercamiento con Iliana.

"No era cualquier día, era EL DÍA ideal para que una familia esté junta. Después pasaron cositas, pero ya no me puedo meter. La conversación será entre ellas. Por supuesto que Marina es muy inteligente e Iliana también lo es", aseguró Ana Rosenfeld.

Marina y un recuerdo con su padre Juan Carlos Calabró. Foto: Instagram/ Marina Calabró.

Con respecto a la ausencia de Marina en el homenaje que organizó Iliana para su padre Juan Carlos Calabró en Mar del Plata, Ana comentó lo que pasó. "Le pregunté a Marina el día de la bicicleteada famosa: '¿Qué se festeja hoy de Cala?' Yo pensaba que había un motivo y ella me contó que sabía de la convocatoria, que tenía que ver con los 150 años de Mar del Plata y demás pero no estrictamente con su papá", dijo la abogada.

"No era una fecha que recordaba un nacimiento, fallecimiento o algún evento que destacara al gran 'Cala'. Y me gusta aclararlo para que no se especule con que Marina no estuvo presente en un homenaje a su papá porque no es así: el evento lo organizó Iliana y, en realidad, no tenía que ver estrictamente con su padre. En cuanto cómo sigue la relación de ellas, no puedo decir mucho pero entiendo que están distanciadas. Marina está contenta porque tiene lindas propuestas laborales, muchos proyectos y se viene un buen año para ella. Todo esto lo hablamos ayer a las 2 de la mañana", finalizó Ana Rosenfeld.