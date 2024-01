Las fotos de Alexis Mac Allister y Ailén Cova disfrutando de sus vacaciones en Dubái

Después de que la scaloneta trajera la copa en diciembre de 2022, los rumores de separación entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan comenzaron a aumentar. Todo apuntaba a que el futbolista había dejado a su pareja, con la que había compartido cinco años, por Ailén Cova, su mejor amiga de toda la vida.

El tiempo pasó, la ruptura se confirmó y también su romance con Cova, esto último en mayo del año pasado. Los jóvenes ya no esconden su amor y comparten en sus redes sociales fotos donde se muestran más enamorados que nunca.

Los enamorados se conocen desde chicos. Créditos: Instagram Ailencova.

Los jóvenes están en Dubái. Créditos: Instagram Ailencova.

Desde hace algunos días, la pareja se encuentra de vacaciones en Dubái. Los enamorados publicaron en sus cuentas de Instagram (@Alemacallister) y (@Ailencova) varias imágenes de su travesía por el país arabe, presumiendo las paradisíacas playas del lugar, la ciudad, y el amor que se tienen.

El posteo más reciente de este viaje lo ha realizado la novia del campeón del mundo y se los puede ver sumamente felices disfrutando. No obstante, Ailén ha tenido que limitar los comentarios de la publicación, ya que el futbolista ha recibido una catarata de comentarios de usuarios que lo critican por haber dejado a Mayan y haberse iniciado una relación con Cova, a pesar de que ya ocurrió un año de los hechos.

Alexis Mac Allister paseando por las playas de Dubái. Créditos: Instagram Alemacallister.

Los enamorados disfrutan de sus vacaciones. Créditos: Instagram Alemacallister.

Hace pocos días, la expareja de Alexis Mac Allister estuvo en el programa de streaming "Rumis" y le consultaron si veía los posteos que hacía la figura del Liverpool Football Club. Camila Mayan confesó que le encantaría no verlos, y de hecho, lo silenció y luego lo bloqueó. La joven prefirió guardar silencio y no exponerse, además no quiso meterse ni armar un escándalo ante aquella traición de la mejor amiga con su ahora exnovio.