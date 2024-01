Desvalijaron la casa de la participante que abandonó Gran Hermano y ya tiene reemplazo en el reality

Carla De Stefano, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) que recientemente decidió abandonar la casa por extrañar a sus hijos, sufrió un arrasador robo mientras se encontraba en el reality. A su vez, la mujer ya tiene reemplazante en el programa más exitoso de la televisión abierta argentina.

"Le robaron su auto y desvalijaron su casa", adelantó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe) sobre el mal momento que atravesó la exintegrante de Gran Hermano. En tanto que la propia Di Stefano contó: "Me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie y rompieron todo, los sillones, me levantaron la madera de los techos, me rompieron el colchón. Desarmaron todos los placares buscando cosas, los cajones buscando dinero. Y cuando se iban, agarraron las llaves del auto y también de la camioneta".

Luego, Carla agregó sobre el robo: "Habían ido a pasar las fiestas en la costa y al día siguiente que se fueron, entraron a mi casa. Volvieron de la costa, no pensaban hacer la denuncia, le dijeron que el seguro no me cubría la camioneta si no hacía la denuncia. Fueron a hacer la denuncia, vinieron los peritos en mi casa".

Pero el cuantioso robo no fue el único revés para la ex Gran Hermano, ya que este jueves Santiago del Moro presentó en Gran Hermano a la reemplazante de Carla, una standapera de 55 años llamada Virginia Demo. “Miro series hasta cualquier hora y me levanto a eso de la una, dos o tres de la tarde. Estoy separada del papá de mis hijas, una tiene 26 y la otra 26, estuve 35 años haciendo lo mismo pero pasó algo que me hizo arrancar de cero con lo que me gusta y ahora hace 13 años que hago humor y stand-up”, dijo la mujer en su presentación.

Además, Virignia enfatizó: “Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios porque hay un montón a nivel sexual. Me hice tatuajes en el pecho para tapar las arrugas porque cuando duermo es medio como que se hace un surco. Todo lo que tiene que ver con ser ama de casa no me gusta para nada. Si me cocinan va a ser mejor”.