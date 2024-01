Así fue la pelea entre Yanina Latorre y Beto Casella en la mesa de Mirtha

Si bien con los años tuvieron sus ideas y vueltas dentro del medio, lo cierto es que la relación de Yanina Latorre y Beto Casella nunca llegaron a tener un buen vínculo. Sin embargo, un cruce entre ambos marcó un quiebre en una enemistad que venía empeorando con algunas situaciones y declaraciones cruzadas.

Corría el año 2014, cuando en el mes de abril la producción de Mirtha Legrand decidió armar una mesa con personajes más que polémicos. Moria Casán, Facundo Moyano, José María Muscari, Beto Casella y Yanina Latorre eran los invitados de la noche y fueron los últimos dos mencionados lo que se llevaron toda la atención del programa.

La charla transcurría con tranquilidad, con Mirtha consultándole a Yanina Latorre por sus comienzos en los medios de comunicación. Cuando la panelista se disponía a hablar sobre sus inicios en un programa de radio de su amiga Cristina Pérez, se dio el primer chispazo con Beto Casella, quien no paraba de lanzar comentarios por encima del relato de la rubia.

La relación de Yanina Latorre y Beto Casella estuvo siempre signada por las peleas.

Un gesto que derivó en el llanto de Latorre

"Yo soy súper irónica y ácida” expresaba Yanina Latorre, retomando un discontinuado relato, hasta que no aguantó más y apuntó contra Casella: “¿Me dejás hablar? Porque cada vez que voy a hablar me interrumpís”. Lejos de bajar un cambio, el conductor de 'Bendita' eligió provocar a la panelista y decidió pedir "algo con dulce de leche", interrumpiendo a Latorre.

Pero lo peor llegó cuando Casella giró su silla mientras Yanina Latorre hablaba. Solo minutos después, la picante panelista no aguantó y se pudo a llorar. "¿Llorás? Me estás jodiendo", deslizó Moria Casán y la panelista expresó: “Es que me siento mal, me interrumpieron y faltaron el respeto”. La escena terminó con Mirtha Legrand calmando la situación y pidiendo respeto entre sus invitados.

La pelea de Yanina Latorre y Casella es una de las más recordadas de la TV.

