Yanina Latorre apuntó contra Polino por sus dichos contra Lola: "Obsesionado"

Siempre dispuesta a hablar de todo, Yanina Latorre estuvo en 'LAM' mientras disfruta de sus vacaciones en Miami. La polémica panelista se prepara para volver a su silla en el ciclo de espectáculos, pero antes se dio un tiempo para aparecer a través de una videollamada en el programa de Ángel De Brito.

Además de analizar el mundo del espectáculo en general, Yanina Latorre fue consultada por el fuerte sketch que protagoniza Marcelo Polino en Mar del Plata, dentro del espectáculo de Fátima Flórez. En este, el filoso periodista apunta con humor, primero, contra la rubia, pero además hace algunos comentarios sobre su hija, Lola.

"Ay, Yanina. Ya nos amigamos, ya pasó mucho tiempo y ¡te rajaron! Porque vos tenías más viajes que Fede Bal y Resto del Mundo, no ibas nunca". Este es uno de los comentarios que enfurecieron a Yanina Latorre, quien no pudo ocultar su malestar y disparó: "Sigue con lo de Mitre, qué pesado, sigue mintiendo. Evidentemente, está obsesionado conmigo. Me parece una estupidez total", lanzó.

Visiblemente molesta, Yanina Latorre decidió contestarle a su excompañero.

La frase que hizo explotar a Latorre

Sin embargo, el problema que tuvieron en la radio, y por el que en noviembre se habían reconciliado, no fue lo que más le molestó a Yanina Latorre. Es que Polino decidió hacer un chiste sobre Lola, su hija con Diego Latorre. "Qué problema tu familia. Hablemos de tu hija, tan talentosa, tan carismática...", dispara, con sarcasmo, en medio de su participación el periodista.

Ante eso, Yanina Latorre no pudo contener su ira: "Totalmente innecesario. Está ahí como una estaca, dándole pie para que Fátima largue... Él le da el pie menos criterioso, menos orgánico, menos pensado, menos gracioso, siempre metiéndose con 'la talentosa y carismática...'. A ver si puede bailar un segundo de su vida y no estar paradito ahí con el moñito... Patético e innecesario meterse con Lola, que se meta conmigo", disparó la panelista. ¿Habrá respuesta del periodista?