Premios Emmy 2023: estos son los ganadores de los galardones a lo mejor de la televisión en EE.UU.

Succession, The Bear y Beef fueron las grandes ganadoras de la 75ª edición de los premios Emmy, los galardones estadounidenses a la excelencia en la industria de la televisión.

Aunque la ceremonia tuvo lugar este lunes, eran los premios correspondientes a 2023, cuya entrega fue retrasada por la huelga de guionistas y actores de Hollywood, que puso a la industria en jaque durante meses.

Las grandes favoritas eran Succession y The Bear, y no decepcionaron al llevarse a cada seis estatuillas cada una.

Y Beef, que es ya la gran sorpresa de la temporada de premios, se hizo con cuatro.

Quinta Brunson, protagonista de Abbott Elementary.

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor serie cómica: The Bear

Mejor serie dramática: Succession

Mejor miniserie: Beef

Mejor actriz principal en serie dramática: Sarah Snook - Succession

Mejor actor principal en serie dramática: Kieran Culkin - Succession

Mejor actriz principal en serie cómica: Quinta Brunson - Abbott Elementary

Mejor actor principal en serie cómica: Jeremy Allen White - The Bear

Mejor actriz principal de miniserie o película para TV: Ali Wong - Beef

Mejor actor principal de miniserie o película para TV: Steven Yeun - Beef

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Mejor actor de reparto en serie dramática: Matthew Macfadyen - Succession

Mejor actriz de reparto en serie cómica: Ayo Edebiri - The Bear

Mejor actor de reparto en serie cómica: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV: Paul Walter Hauser - Black Bird

Mejor guion de serie dramática: Succession - Jesse Armstrong

Mejor dirección de serie dramática: Succession - Mark Mylod

Mejor guion de serie cómica: The Bear - Christopher Storer

Mejor dirección de serie cómica: The Bear - Christopher Storer

Mejor guion de miniserie o película para TV: Beef - Lee Sung Jin

Mejor dirección de miniserie o película para TV: Beef - Lee Sung Jin for Figures of Light

Mejor concurso de telerrealidad: RuPaul's Drag Race (MTV)

Mejor serie de variedades: Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)

Mejor guion de programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver

Mejor programa de entrevistas: The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Mejor especial de variedades: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium (Disney+) Foto: GETTY IMAGES

Ayo Edibiri se hizo con el Emmy por su papel en The Bear. Foto: GETTY IMAGES

Jeremy Allen White se alzó con el Emmy al mejor actor principal en serie cómica, por interpretar a Carmen Carmy Berzatto en The Bear. Foto: GETTY IMAGES

Uno de los Emmys a Succession fue para su protagonista, Sarah Snook. Foto: GETTY IMAGES

Ally Wong se hizo con el Emmy, uno de tantos para Beef. Foto: GETTY IMAGES

"Quiero agradecerme a mí misma por haber creído en mí", dijo Niecy Nash-Betts al recoger el Emmy por su interpretación en Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, y dedicó el premio a "todas las mujeres negras y marrones a las que no escucharon". Foto: GETTY IMAGES

Ebon Moss-Bachrach sumó otro Emmy para The Bear. Foto: GETTY IMAGES

"¡No renuncies a tu sueño!", dijo Jennifer Coolidge al recoger el galardón a la mejor actriz de reparto en serie dramática por su rol en The White Lotus. Foto: GETTY IMAGES

Steven Yeun. Foto: GETTY IMAGES

Paul Walter Hauser agradeció el Emmy por su papel en Black Bird en verso.

Momentos destacados

Las primeras lágrimas de emoción de la gala fueron las de Christina Applegate, quien no competía en ninguna categoría, sino que subió al escenario del teatro Wolf de la ciudad californiana a entregar uno de los premios.

La protagonista de Dead To Me, que tiene esclerosis múltiple y camina con la ayuda de un bastón, fue recibida con una gran ovación.

"Me están avergonzando", le dijo al público mientras trataba de anunciar al ganador.

A Kieran Culkin también le costó contener el llanto cuando recogió el Emmy al mejor actor principal de serie dramática por su interpretación en Succession.

Primero rindió homenaje al británico Jesse David Armstrong por ser "un guionista brillante y todo un caballero".

Luego agradeció el apoyo a su madre y a su manager.

Y, antes de soltar el micrófono, se dirigió a su esposa, con quien tiene ya dos hijos: "Jazz, quiero más (hijos). ¡Dijiste que, si ganaba, tal vez sí!".

Fueron muchos los ganadores que se acordaron de sus familias al recibir los galardones.

"Quiero agradecerme el haber creído en mí", dijo mientras Niecy Nash-Betts al recoger su Emmy, que dedicó a "todas las mujeres negras y marrones a las que no escucharon".

Discursos de tinte social y político fueron también las de RuPaul, quien se alzó con el premio al mejor concurso de telerrealidad.

"Si una drag queen quiere leerte un cuento en una biblioteca, escúchala, porque el conocimiento es poder. Y si alguien intenta restringir tu acceso al poder, está tratando de asustarte. ¡Así que escucha a una drag queen!", dijo.

En la misma línea se pronunció Sarah Kate Ellis, presidenta de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD), organización que se hizo con el Governor's Award este año.

“Para todos nosotros este trabajo es personal, para mí se trata de mi esposa y nuestros hijos, porque lo que el mundo ve en la televisión influye directamente en cómo nos tratamos unos a otros y en las decisiones que tomamos en nuestras salas de estar, en las escuelas, en el trabajo y en las urnas”.

Mientras pronunciaba esas palabras, a miles de kilómetros de allí, se empeza a proyectar a Donald Trump como ganador de los caucus de Iowa, en las primarias republicanas de ese estado.

No hubo en la gala, como tampoco en otros premios, referencia alguna al contexto sociopolítico global, a excepción del mensaje que el actor británico Khalid Abdalla, quien interpreta a Dodi Al-Fayed en The Crown, llevaba escrito en su mano en referencia.

Never again ("Nunca más"), se leía, en referencia a la ofensiva de Israel en Gaza. Ya en los Globos de Oro posó con un broche en forma de paloma de la paz, llamando con ello al alto el fuego.

Sin embargo, el momento que más hizo reaccionar al público en esta edición de los Emmy fue aquel en el que recordó a los miembros de la industria fallecidos durante el pasado año, desde actores, pasando por productores, guionistas, ejecutivos hasta camarógrafos y periodistas.

El piano de Charlie Puth y las voces de Michar Trotter Jr. y Tanya Trotter acompañaron el segmento, que acabó con la imagen de Matthew Perry y la canción I'll be there for you de la serie Friends, donde este último interpretaba a Chandler.