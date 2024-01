La sorpresa de Viviana Canosa al referirse a su futuro laboral: "Quiero reinventarme"

Por estos días, a Viviana Canosa se la ve contenta, expectante, con la mirada puesta en su futuro, un 2024 que prevé muy diferente a lo que venía haciendo hasta ahora. De vacaciones en Punta del Este, mientras recarga energías para lo que se viene, la periodista dio algunas pistas de lo nuevo que la espera.

Lo cierto es que a Viviana Canosa no le tienta la idea de seguir en la televisión con su programa en LN+ y todo indica que seguirá los pasos de Jonatan Viale y de Marina Calabró, aunque sigue abierta a escuchar lo que tengan para ofrecer. La radio, en tanto, quedó descartada, tras su salida en malos términos de El Observador.

“Quiero reinventarme. Siento que no está mal que termine, porque yo no estoy tan contenta con lo que está pasando, y a veces es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta. Está bueno que pare y relajarme un poco", había anunciado la periodista días atrás.

Y ahora, en diálogo con Socios del espectáculo, la Canosa adelantó que se viene “un año muy distinto”, a pesar de que tiene en agenda una reunión con un directivo de LN+. "Me junto mañana con Juan Cruz Ávila. De todos modos, tengo algunos proyectos más como empresaria que me tienen muy entusiasmada, pero no puedo contar mucho todavía", señaló.

Vivana Canosa con el equipo de su ciclo de radio en El Observador, un proyecto que no retomará. Instagram Viviana Canosa.

Sobre esas iniciativas, Viviana indicó: "Es una mezcla de cosas que viene con un libro incluido, un libro que tengo pendiente; una serie de documentales... está bueno”. “Mientras, veo que hago con la televisión. Hay mucho por delante, ya se van a enterar", completó la conductora, misteriosa.

Por dónde viene el nuevo año de Viviana Canosa

Viviana dejó en claro ante la prensa que su corazón está puesto en Argentina y que, si bien le encanta Uruguay, no se ve viviendo en otro país. Y ratificó: “Estoy con la cabeza más en empresaria que de conductora de televisión”.

Horas después de brindar esa nota, Viviana Canosa subió un posteo a Instagram con un mensaje muy particular. Al lado de una selfie, la comunicadora expresó, con entusiasmo: “Se viene un año diferente” y sumó, a modo de hashtag: “Decisiones importantes, nuevos caminos, gracias 2024”.