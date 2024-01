La conocida periodista que reemplazará a Viviana Canosa tras su renuncia a la radio

Antes de la finalización de 2023, Viviana Canosa renunció a su programa radial en El Observador 107.9, argumentando que no llegó a un acuerdo con los directivos de la emisoria para cambiar de horario. La conductora desea pasar más tiempo con su hija, y al no cerrar un acuerdo para cambiar de franja, decidió dar a un paso al costado. Y ahora trascendió que la conocida periodista Marina Calabró será la encargada de ocupar el lugar que dejó vacante su polémica colega.

Este lunes en LAM (América), Yanina Latorre contó que hará el pase de su ciclo radial con Marina Calabró, ya que la comunicadora reemplazará a Viviana Canosa, que de momento no tiene propuesta confirmada para hacer radio en 2024; y tampoco tiene la última palabra sobre su continuidad en LN+.

Marina Calabró ocupará el horario que dejó vacante Viviana Canosa en la radio. Foto: Captura TV.

Calabró estará en el horario que tenía Canosa en la radio a partir de febrero. "Ella va a ir solamente una hora al programa de Lanata. Va a hacer solamente su columna y se va a ir. Después va a hacer su programa de 12:30 a 16 en La Nación y de 18 a 20 su programa en El Observador", detalló Latorre sobre la agitada agenda diaria que tendrá la especialista en espectáculos y política.

Viviana Canosa salió al aire por última vez en El Observador el 21 de diciembre, y en su pase con Yanina Latorre explicó sobre su renuncia: "Es nuestro último pase y mi último programa. No me puse de acuerdo con la radio. Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen. Esto no es dramático ni nada, yo soy de las personas que piensan que las cosas pasan por y para algo. Y vengo varios años de hacer tele a la noche... y este año nuestro pase, que desgastamos una energía tremenda, de acá me iba corriendo al pase de Jonatan Viale, después al de Alfredo Leuco, hago mis programas y los produzco, hago todo... y ayer me dijeron acá que no se podía hacer el cambio de horario que quería".

Por otro lado, sobre su posible salida de LN+, Canosa argumentó: "Siento que no está mal que termine porque yo no estoy tan contenta con lo que está pasando, no estoy en la luna de miel (con el actual Gobierno) y a veces es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta. Está bueno que pare y relajarme un poco".