Karina Jelinek contó por qué abandonó sus vacaciones en Punta del Este: "Me voy a Mar del Plata"

Karina Jelinek participó de un móvil desde Punta del Este con Socios del espectáculo (El Trece). Durante la charla, la modelo reveló que abandonará sus vacaciones en el vecino país por los precios.

"Me voy antes de Punta del Este porque está muy caro", afirmó Karina. Los motivos están más que claros. La crisis económica que atraviesa la Argentina y el bajísimo valor del peso en relación a los precios internacionales. En este sentido, Punta del Este se ha vuelto un destino que no todos pueden afrontar.

Instagram @karijelinek

"Está muy caro, así que me voy a Mar del Plata", agregó sin vueltas. "Me voy a hacer streaming. No tengo la oportunidad de quedarme un mes entero porque evidentemente es muy caro".

Tras sus declaraciones, el notero le preguntó si los famosos van a Punta del Este para "vivir del canje". La respuesta de Jelinek fue contundente: "No es así, es mentira, no existe".

"Nos invitan a los lugares y aceptamos a cambio de hacer colaboraciones en las redes", añadió. "Mucha gente que no entiende opina, pero acá hay que pagar las cosas", afirmó contundente Jelinek.

En referencia a los gastos que tuvo durante su estadía en Punta del Este, señaló que algunos los pagan las marcas que la contratan, pero que hay otros que corren por su cuenta. "Hay cosas que me invitan y otras que no", declaró.