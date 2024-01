Emanuel Noir de Ke Personajes y su ex enfrentan rumores de reconciliación

A un día de presentarse en el Festival de Jesús María, una noticia puso en el centro de las miradas a Emanuel Noir, líder de Ke personajes. Es que en las últimas horas, la cuenta de Instagram Gossipeame analizó las historias del músico y su ex y se percató de que ambos hicieron la misma publicación.

Cabe recordar que hace un tiempo la ex del cantante de Ke personajes se refirió a su separación. "Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas más. Llegó un momento en el que no aguanté más todo eso. Claramente, él va a salir a hacerse la víctima", expresó Julieta Farias.

Además, la madre de los hijos de Emanuel Noir lanzó: “Llega un momento en el que decís 'yo me voy a valorar'. Sentí que me tenía que ir de esa casa”. Así, expresaba sus sensaciones tras decidir dejar al exitoso líder de la banda Ke personajes. Sin embargo, este fin de semana tanto Noir como su ex compartieron la misma publicación en sus historias.

"Emanuel Noir y la ex compartiendo lo mismo. Decime que son los nuevos Dani Stone y Gianina Dinorah", escribió Gossipeame en su cuenta especializada en espectáculos en Instagram. Ahí mostró que el líder de Ke personajes y Julieta postearon el mismo video reflexivo.

Ke personajes atraviesa un excelente momento en el mundo de la música.

Quién es la joven que acompañó a Noir en sus vacaciones

Para comenzar el año lejos de algunos violentos episodios, el cantante de Ke personajes decidió tomarse unas vacaciones y en las fotos que subió a las redes sorprendió con una noticia relacionada a su vida personal. Es que el músico no solo presento públicamente a su nueva pareja tras su separación de Julieta Farías, sino que además incluyó a su nueva pareja a un plan familiar.

Se trata de Sophia Ramos, una joven con quien se lo vio muy acaramelado en las imágenes que mostraron juntos, demostraron la buena relación que existe entre las hijas de Emanuel Noir, Emma y Martina, y su nueva novia. En las fotos se los pudo ve ar todos muy sonrientes. disfrutando de un día de sol a bordo de un yate, en la provincia de Entre Ríos.