Augusto Tartúfoli reveló la verdad del conflicto de Sabrina Rojas y Luciano Castro: “A ella le molesta que Flor Vigna…”

Se rompió algo, como una copa de cristal que cayó contra el piso y estalló en varios pedazos. Sabrina Rojas y Luciano Castro atraviesan un periodo de conflicto, con un escándalo que se activó por una declaración muy controversial y confrontativa de la modelo.

Todo se remite a las críticas filosas y concretas de la blonda contra el actor por una tarde muy especial, en la que viajó de Carlos Paz a Mar del Plata para llevar a su hijo y que Luciano pudiera celebrar el cumpleaños del pequeño, pero que no se concretó por una salida con amigos del famoso.

Eso se desperdigó por todas las latitudes y coció un enfrentamiento muy picante, que infiere un lazo quebrado entre los dos componentes de una ex pareja. Una particularidad, dado que durante los últimos años lucieron muy compinches y respetuosos como padres de sus hijos.

Rojas mandó al frente a Luciano y lo tildó de mal padre.

En pos de ahondar en el origen de la pelea, Augusto Tartúfoli sacó a la luz un dato revelador, que consiguió por la cercanía absoluta con Sabrina y que se podría convertir en la piedra basal del encono de la blonda con su ex marido y que involucra a Flor Vigna.

El periodista narró todo lo que considera en su columna en Jorge Lanata, donde acude a reemplazar a Marina Calabró, y soltó: “En ese episodio del video de Luciano rozando su entrepierna estábamos sentados en ‘El Debate del Bailando’ y Sabrina se levantó del programa, agarró el teléfono y lo cagó a pedos a él”.

Sobre esa charla efusiva, Augusto agregó: “Le decía que tenían hijos que no podían ver eso, y no le importaba si los chicos tenían redes o no, porque seguro alguno de los amiguitos sí tenía”. Y finalmente describió la clave de todo: “Esto lo digo yo y no Sabrina, creo que a ella le molesta que Flor Vigna, la nueva pareja de Luciano Castro, todo el tiempo hable de que excelente sexo que tienen”.

Tartúfoli aseguró que Sabrina no soporta que Vigna hable del sexo que tienen con Castro.

“Y medio que hasta da detalles. Cómo se hace, cuánto se hace…lo que hace quedar muy mal a Nico Occhiato también, porque era su ex. Yo no digo que lo haga a propósito, creo que se le abrió un mundo nuevo, a veces pasa”, añadió.