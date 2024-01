Flor Vigna habló de la pelea de Luciano Castro y Sabrina Rojas

La expareja de Luciano Castro, Sabrina Rojas, sacudió al mundo del espectáculo al publicar un durísimo posteo en sus redes sociales contra el actor, tildándolo de ser un padre irresponsable y realizando picantes declaraciones en los medios de comunicación. Ante esto, Flor Vigna, actual novia del protagonista de la telenovela “Valientes”, quien fue señalada como la culpable de la pelea entre los padres separados, rompió el silencio y contó su verdad.

A Sabrina Rojas la enfureció como actuó Luciano Castro, luego de que el actor llegara a Mar del Plata a visitar a sus hijos tras veinte días sin verlos. Y es que el galán, al parecer, prefirió salir a cenar con amigos antes de pasar mayor tiempo de calidad con los niños.

El contundente mensaje de Sabrina Rojas a Luciano Castro. Foto: Instagram/ Sabrina Rojas



En sus historias de Instagram, Sabrina compartió una imagen de Shakira, remarcando una de las frases más contundentes de la Session #53 de la colombina y Bizarrap. “Mucho gimnasio, pero entrená el cerebro también", escribió la rubia.

Esto dio pie a que comenzaran las especulaciones sobre el duro posteo de Rojas, y de igual manera las investigaciones para saber qué fue lo que provocó la ira de la actriz.

Así fue que en el programa “LAM” de América TV, revelaron los motivos por los que hay una fuerte interna entre Luciano Casto y Sabrina Rojas. “Ella está haciendo temporada y Luciano está haciendo temporada en Mar del Plata. Era el cumple del hijo, hacía 20 días que él no veía a los chicos por esta logística que tienen de estar lugares distintos y cuando llegó Sabrina con los hijos Luciano ya tenía planes”, explicó la periodista Maite Peñoñori.

Sabrina Rojas arremetió contra su ex Luciano Castro por su forma de actuar con sus hijos. Foto: Instagram/ Luciano Castro

“Las fiestas no las pasó con ellos tampoco, y lo que enojó a Sabrina es que ella esperaba que el lunes, que es el día que no tienen teatro, pase toda la tarde y noche con los chicos pero tenía un plan amigos, un asado, y no lo canceló”, reveló la comunicadora.

FLOR VIGNA HABLÓ DE LA PELEA DE SABRINA ROJAS Y LUCIANO CASTRO

La pelea entre Luciano Castro y Sabrina Rojas ha generado un gran impacto en el ambiente artístico, y debido a ello, varios han señalado a Flor Vigna, actual pareja del actor, de ser la culpable de la pelea entre ambos. Es por ello que en una reciente entrevista para “PrimiciasYa”, la bailarina aceptó hablar del conflicto desatado entre su novio y su ex, dejando las cosas bien claro.

Flor Vigna se despegó de la pelea entre Luciano Castro y Sabrina Rojas.

"Yo no tengo nada que ver. Tengo la suerte de estar en Buenos Aires trabajando a full en lo mío, estamos grabando muchos videos y la semana que viene voy a ser jurado del Bailando", expresó Vigna.

"Estoy muy contenta, tengo que pasar todo enero acá sí o sí trabajando y eso ya lo sabía Luchito. Pero no tengo nada que ver en lo de los chicos. Tiene que ver con el tema de expareja, de ellos. Yo sé que los dos son grandes papás", finalizó.