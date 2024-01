Lizy Tagliani negó su participación en un importante programa y reveló sus proyectos en Telefe

Sin lugar a dudas Lizy Tagliani es una de las figuras más importantes de Telefe. En este sentido, y luego de fuertes rumores que trascendieron en los medios, la humorista desmintió su participación en Tu Cara Me Suena, el reality que volverá a transmitirse en este 2024 con la conducción de Marley.

La noticia sobre la llegada de la humorista al ciclo de Telefe fue anunciada por Ángel de Brito en LAM (América). Sin embargo, la conductora habló en el programa de chimentos y expresó: "La verdad es que no hay nada confirmado. Me hubieses escrito, Ángel. Sí es verdad que nosotros estuvimos hablando de varios programas, pero no para hacer. Hablamos de Tu Cara Me Suena, y empezamos a hacer chistes".

"Yo no podría hacer Tu Cara Me Suena porque apenas hablo, pero de hacerlo me gustaría hacer algo ilógico, tipo Tini Stoessel, Lali Espósito", agregó.

"Oficialmente, no se habló. Yo ni sabía que se estaba haciendo el programa". Respecto a qué será de su vida en el canal de las tres pelotas, afirmó: "No se sabe. Ya firmé contrato por este año con Telefe, renové. Hay algunos proyectos", sumó Lizy.

Luego, fue consultada sobre quiénes podrían formar parte del programa de Marley: "No hay nada oficial, así que no sé nada. Esa es otra cosa que dijimos. Yo jurado no porque a mí no me gusta decirle a la gente si las cosas las hace bien o las hace mal. A mí me gusta conducir o actuar desde un personaje, pero jurado no es lo mío".

En este contexto, Tagliani ya firmó su nuevo contrato con Telefe, y ahora solo resta saber cuándo volverá a la pantalla y con qué programa.