El drama que vivió Noelia Marzol con sus dos hijos pequeños: "Quiero llorar"

La bailarina Noelia Marzol es muy fan de las redes sociales y también de su familia. Junto con su marido, Ramiro Arias, comparten fotos y videos de sus hijos Donatello y Alfonsina. A pesar de los gajes del "oficio" de ser madre, en diferentes notas siempre afirma que le gustaría tener un hijo más.

Ambos hijos de Noelia son muy pequeños por lo que aún está investigando el mundo y haciendo miles de travesuras. Más allá de eso, Marzol se hace el tiempo para seguir trabajando y dedicándose a lo que ama.

Noelia Marzol y su familia

Siempre compinche con sus seguidores, la mujer de Arias les compartió un tremendo video que deja en evidencia el desastre que sus hijos, Donatello y Alfonsina, hicieron en el jardín de su casa cuando su mamá se fue “un segundo” a buscar agua.

“Un segundo me fui a buscar agua para regar mis plantitas... ¿Y esta? Miren, chupa el agua. Alfi, gorda... No sé quién lo arreglará, quiero largarme a llorar, no da por esto pero quiero llorar”, expresó Noelia, sincera, junto al clip.

En el video se puede ver que los nenes metieron las manos en las macetas y comenzaron a esparcir la tierra por el piso de madera. Además, le tiraron agua, por lo tanto, se hizo barro. Cuando su mamá regresó, ellos estaban manchando todo lo que encontraban de marrón y, la más pequeña, chupando la tierra. ¡No paran!

Además de encandilar a todos con su talento en Bailando 2023, enterneció a Marcelo Tinelli al llevar a la pista a sus pequeños hijos. Y fue después de hacerle upa a la más pequeña, que también el conductor se sinceró sobre la posibilidad de seguir agrandado la familia.

Donatello bailando como Michael Jackson

La modelo volvió recientemente de unas vacaciones en familia en Cariló. Con mucha piel al descubierto paralizó las redes al llevar puesta una microbikini fucsia. En Instagram sus fans alucinaron con la publicación y rápidamente la llenaron de halagos y likes.

Atenta a las novedades del mundo de la moda, siempre marca tendencia y causa furor con sus looks.