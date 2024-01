Por primera vez, Zaira Nara habló de la salud de su hermana Wanda

En una reciente entrevista para el programa de televisión “Socios del Espectáculo” de El Trece, Zaira Nara rompió el silencio y habló por primera vez de la salud de su hermana Wanda. La conductora del programa de streaming “Rumis”, que emite desde Punta del Este, se refirió a varios temas personales, entre ellos también contó cómo va la relación con su actual pareja.

Zaira Nara comenzó explicando el vínculo que la une a Facundo Pieres. "No estoy comprometida, pero sí estoy en pareja. No soy de meterme en temas de la vida privada porque cuando estoy acá salen charlas con amigos que al replicarlas pasa a ser como algo demasiado íntimo. Lo bueno es que estoy muy bien, está todo bárbaro", dijo la presentadora.

Zaira Nara contó cómo vivió la etapa en la que su hermana Wanda reveló que estaba enferma. Foto: Instagram/ Wanda Nara

Asimismo, en la charla con el móvil de “Socios del Espectáculo”, Zaira Nara habló del estado de salud de su hermana Wanda. "Ella está muy bien, se la ve muy bien y por suerte está muy bien", expresó.

Luego, el reportero del programa de espectáculo le consulto a Zaira cómo vivió esa etapa en la que salió a la luz la enfermedad de su hermana. "La viví como todos. Wanda es de todos y a todos nos afectó el no saber qué tenía, qué le pasaba. Por suerte está muy bien, está muy acompañada y haciendo lo que más le gusta. No te diría que ya está porque es un tratamiento, pero sí que está pasando un muy buen momento y eso me pone muy feliz", dijo.

Zaira Nara aclaró que su hermana se encuentra muy bien. Foto: Instagram/ Zaira Nara

"Uno nunca espera malas noticias de nadie cercano. Es como que uno piensa que las noticias malas pasan en el noticiero y nunca le tocan a uno. La verdad que cuando te llega algo cercano decís: 'Ay, la put* madre. O sea, también me puede pasar ese dolor que uno ve en las redes sociales y en la tele'", añadió Zaira.

Para finalizar, la modelo y conductora dejó a la audiencia una poderosa reflexión. "Eso te hace más humano porque te hace valorar más la familia, los momentos, cuando te enojás por una pavada. Todo este tipo de cosas son cachetazos que te da la vida que digo: 'Yo me estaba preocupando por cada cosa'. Cada tanto decís: 'Hay que volver a eje y ser agradecidos'", concluyó Zaira Nara.