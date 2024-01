Guido Kaczka contó cómo fue su reacción al enterarse que Karina Milei estuvo en uno de sus programas

Hace algunos días atrás, se hizo viral un video en las redes sociales de la participación de Karina Milei en uno de los programas que condujo Guido Kaczka hace unos años, A todo o nada, por Eltrece. La hermana de Javier Milei estuvo presente junto a sus padres y Aaron, un Pastor blanco suizo, en aquella emisión que data del año 2016.

En una entrevista para Mañanísima, el famoso conductor reveló cómo fue su reacción cuando le compartieron ese fragmento del programa donde aparece Karina.

Así fue el paso de Karina Milei por A todo o nada en 2016

"Pasaron miles de participantes por tu programa pero hace poco se hizo viral un clip donde se ve a la hermana de Javier Milei con sus padres", dijo la cronista.

"Sí, lo vi. Ella vino a jugar como tantos otros participantes con sus perros. La vi que quería mucho a su perro, tuvimos una charla ahí y hoy adquiere otra dimensión por la situación y por el lugar que ella ocupa", le respondió Guido Kaczka.

El conductor reveló que extraña conducir aquel prgorama. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Después, el productor de televisión se sinceró y comentó que extraña el programa: "Me gustó el video, la verdad es que me hizo extrañar el programa. Era un programa que me encantaba hacer. Así que me gustó verlo".