El tenso cruce entre Sofía Vergara y Pablo Motos en "El Hormiguero": "¿Cuántas veces te..."

El Hormiguero es uno de los programas de entrevistas más importantes de España. Estrenado en septiembre de 2006, por el han pasado importantes celebridades de todo el mundo: Shakira; Will Smith, Selena Gómez; María Becerra, entre otros famosos más.

Este lunes 8 de enero, fue el turno de Sofía Vergara. La actriz visitó el ciclo que conduce Pablo Motos por Antena 3 para promocionar su más reciente trabajo, Griselda, una serie que cuenta la historia de Griselda Blanco, una de las mayores narcotraficantes colombianas y una de las principales figuras de cartel de Medellín, durante la década de los '70 y '80. Esta propuesta llegará a Netflix el próximo jueves 25 de enero. Sin embargo, la entrevista no salió como se lo esperaba Motos.

"Griselda" se podrá disfrutar en Netflix a partir del 25 de enero. Créditos: X @lucapefi.

Y es que, en repetidas ocasiones, el conductor realizó comentarios y preguntas que no le gustaron en absoluto a la modelo colombiana y ella no dudó en responderle. En una parte de la entrevista, Pablo mostró una foto de cuando Sofía Vergara era joven y le dijo: "Hay una cosa que me han puesto en la documentación, pero supongo que es mentira, y es que tu eres rubia natural". "Pero ahí tenía 20 años y ahora tengo 51 años. O sea, ¿qué es lo que quieres?", contestó furiosa la artista.

Unos minutos después, Vergara habló sobre su papel en la tira Modern Family y cuando la actriz dijo el nombre de la serie, el periodista se burló de su pronunciación. "¿Cómo digo en inglés? ¿Me sale mal? Ahhh, ¿porque hablas mejor inglés que yo?. Ahhh, ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tu en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes (Globo de Oro)? ¿Cuántos te nominaron al SAG Awards (Premios del Sindicato de Actores), perdón?", replicó Vergara molesta con el conductor.

Así fue el paso de Sofía Vergara por El Hormiguero

Las respuestas de la artista se volvieron virales en las redes sociales y muchos usuarios de X apoyaron a la actriz. "Sofía Vergara aceptó ir El Hormiguero porque su misión era acabar con Pablo Motos y sus preguntas estúpidas"; "Ya vi la entrevista completa de Sofía Vergara en El Hormiguero. Que delicia la forma en que esa mujer le responde a cada bobada que sale de la boca de Pablo. Te amo y te rezo, Toti"; "Sofía Vergara hundió a Pablo Motos", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.

Además, varios internautas se dieron cuenta que Pablo Motos borró los videos de la entrevista con Sofía Vergara.