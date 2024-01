El motivo por el que Fátima Florez abandonaría el país mientras cae el apoyo popular a Javier Milei

Este jueves, se dio a conocer que Fátima Florez podría abandonar el país próximamente, justo en el momento en el que comienza a declinar el apoyo popular al presidente Javier Milei. Según detallaron en Lanata sin filtro (Radio Mitre), la imitadora tiene propuestas laborales en el exterior, y ese es el motivo que podría derivar en que la artista pase una temporada fuera de la Argentina.

De hecho, el propio Javier Milei comentó que su pareja tiene propuestas para trabajar en Europa y Estados Unidos. En tanto que en el mencionado ciclo radial, Augusto Tartúfoli aseguró: “Su productor tiene la idea de lanzar a Fátima Flórez como una estrella internacional. El lugar donde quiere hacer una estrella internacional a Fátima es Las Vegas”.

Fátima Florez y Javier Milei se mostraron juntos en el escenario de Mar del Plata en que se presenta la imitadora. Foto: Télam.

Luego, sobre las aspiraciones de Fátima Florez, el mencionado periodista de espectáculos sumó: “La idea del productor, y acá metemos las cosas personales, una de las cuestiones es que en el divorcio de Fátima, ella creía que estaba para más. y básicamente lo que se hacía era un show local”.

Sobre los ofrecimientos que habría recibido Florez, Tartúfoli explicó:"Tiene propuestas de Miami. Esto es algo que no se sabe mucho y es que la carrera de Fátima, incluso donde conoce a su ex marido es en Perú, ella arranca ahí. Es raro, no se habla mucho de eso, pero ella tiene un publico allá”.

Mientras se multiplican los focos de tensión en el flamante gobierno de Javier Milei, la salida de Fátima Florez al exterior representaría otro tema de crispación por la idea de que mientras la artista experimentaría el glamour escénico propio de Las Vegas o Miami, en nuestro país la situación del común de la gente atraviesa un momento muy delicado que comienza a erosionar el apoyo que recibió el líder de La Libertad Avanza en las urnas.