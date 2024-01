La dura historia detrás del éxito de Ke Personajes, la banda más escuchada del país

Durante 2023, Ke Personajes supo posicionarse en la industria musical y así la banda se convirtió en una de las más exitosas del país. Gracias a sus éxitos del año pasado, el grupo liderado por Emanuel Noir consiguió convertirse en el más escuchado de Spotify, destronando a Bad Bunny y superando a María Becerra.

Ke Personajes es una banda con una no muy extensa trayectoria en el mundo de la música, habiendo nacido hace seis años en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. A Emanuel Noir lo acompañan Damián Piñeiro, en el teclado; Sebastián Boffeli, en la batería eléctrica y Enzo Martínez en el güiro, Además, con los años se sumaron Joel Brem en otro teclado y Juan Emanuel Álvarez en la difusión.

Luego de muchos ensayos y temas lanzados, fue la pandemia la que le dio a Ke personajes la posibilidad de extender sus horizontes. Algunos temas de la banda comenzaron a sonar y, de a poco, comenzó a llegarles el reconocimiento que los convertiría en quienes son hoy. "En plena pandemia sacamos tres o cuatro canciones que fueron tendencia y tuvieron buenas reproducciones", contó tiempo atrás Noir.

Ke Personajes fue la banda más escuchada de 2023.

Su problema con las drogas

En más de una oportunidad, el líder de Ke Personajes relató su calvario con las drogas y expresó: "La droga es una cosa muy seductora, es un mundo rosa en los primeros pasos, que después termina siendo oscuro. Yo comencé a los 13 años, tengo 32 hoy, y delante de los ojos de Dios desde septiembre del año pasado recién hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada, pero la droga es algo muy brutal", reveló el artista.

Además, Eanuel Noir reveló durante una entrevista: "Sufrí depresión cuando me interné por segunda vez. Yo estuve internado cuando tenía 20 años con casi esquizofrenia y paranoia por el consumo de psicofármacos, no apuntaba a otra cosa. Luego, el artista expresó: "Consumir de una manera excesiva me llevó a estar tres veces por sobredosis cerca de la muerte y eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio".