El desgarrador relato del Indio Solari sobre su estado de salud

Luego de presentar este fin de semana tres nuevas canciones de su actual proyecto musical El Mister y Los Marsupiales Extintos, el Indio Solari volvió a ser noticia al protagonizar el último programa del año del exitoso ciclo Caja Negra.

Durante la charla con Julio Leiva, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindó definiciones sobre la música, la poesía, las letras de sus canciones, su historia con Los Redondos y la política. Pero seguramente lo que más repercusiones dejó fue cuando se detuvo a contar detalles sobre su estado de salud.

"Estoy como el culo. Lo que tengo es esa súper actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso, pero ni bien vuelvo a la realidad, yo camino muy mal. He nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta. ¿Qué te voy a contar? Agarrá un libro, buscá ‘parkinson’ y te va a decir todo lo que te pasa", expresó sobre la enfermedad que lo afecta desde hace una década y que lo alejó de los escenarios.

A contraluz, sin mostrar su rostro, el Indio desplegó durante una hora y media una serie de pensamientos y recuerdos sobre su vida.

"Como tengo problemas para caminar, a veces, cuando llego al dentista, al lado hay una casa de venta de artículos deportivos y ya me han sacado una foto. Por el momento se han comportado bien y no la vi en ningún lugar. No me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario. No me gustan los artistas viejos como qué sé yo, los rockeros viejos. Me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. El blues está para los viejos", agregó.

Sobre la posibilidad de un regreso a los escenarios, aclaró: "No, porque no es que caés en un paracaídas ahí en ese momento. Tenés que estar horas antes ahí, y estoy muy incómodo. Acá tengo todo lo que necesito y me gusta, están mis libros, mis discos, la pileta calefaccionada para hacer las elongaciones".

"Tengo el privilegio de poder tener estas cosas. Mis medicinas salen, cada vez que va Virginia, salen $300.000. Tener una piletita calefaccionada tanto en verano como en invierno, y que venga el kinesiólogo. Y me imagino la gente que tiene lo que tengo y, sin todo eso... así es la vida". aseguró.