Con qué programa regresará Marley a la TV

Siempre rendidor y productivo. Un clásico, un emblema prácticamente del canal líder de la televisión argentina. Marley experimentó un 2023 muy singular, dado que no apareció en Telefe y tampoco dispuso de un ciclo a su cargo, una verdadera rareza.

Claro que se internó varios meses en una isla aislada de Colombia para grabar un reality, pero igualmente llamó la atención la determinación del canal de no destinar un formato para su animador estrella, el que brilla hace décadas en su aire y que siempre ha conseguido grandes números de rating.

El alejamiento y perfil bajo de Marley incluyó la ausencia en la entrega de los premios Martín Fierro, que se emitieron por esa señal. Otro punto llamativo. En todo ese escenario de silencio, se acaba de confirmar que el conductor ya aclaró su futuro laboral.

A partir de la información vertida en LAM, se pudo dilucidar que Alejandro Wiebe saltará a la arena de la pantalla chica en el 204 y con un ciclo singular. La data la explicó, y desarrolló, la panelista Fernanda Iglesias, que transmitió el nombre de la nueva propuesta del animador.

La periodista tomó la palabra en el ciclo de Ángel de Brito y narró: “Vuelve con Tu cara me suena, se empieza a grabar en febrero. Están por convocar famosos, ya empezaron, pero no todavía no hay ningún nombre”. Misterio resuelto, lo que implica la reutilización de ese formato que ya estuvo al aire durante cuatro temporadas.

Marley volverá en el 2024 con Tu Cara me Suena

La idea se basa en que los artistas interpreten a otros famosos, que le impriman la mejor imitación posible para convencer a un jurado de tres personas. Aquellos que avanzan en el concurso seguirán en búsqueda de obtener un premio económico.

Por otro lado, Marley ya luce en las promociones de Survivor, ese reality en que participantes luchan ante las inclemencias climáticas de una isla desierta y deben superar pruebas de enorme rigor físico, hasta incluso procurarse su propia supervivencia alimentaria. No obstante, no hay fecha de estreno.