Julieta Navarro enseñó el tremendo regalo que le dio Natalie Weber: "Estoy que lloro"

En abril de este año, Pamela David regresó a la televisión con Desayuno Americano y con un grupo de panelistas renovado. Mendoza dijo "presente" en el programa con la incorporación de la periodista y exvirreina de la Vendimia, Julieta Navarro.

La comunicadora ha logrado ganarse el cariño de los televidentes con su frescura y carisma que también lo comparte en sus redes sociales (@Julivarro). La virreina de mandato cumplido ha logrado entablar una muy buena relación con Natalie Weber, otra de las panelistas del ciclo y esposa de Mauro Zárate.

Natalie Weber. Créditos: Instagram @Nannitaweber.

Navarro se ha mostrado en las redes sociales como una verdadera hincha de la Selección Argentina. En el Mundial Qatar 2022 compartió imágenes desde su casa viendo cada partido y alentando a todos los jugadores.

Este jueves, la modelo mostró en su cuenta en Instagram el importante regalo adelantado por su cumpleaños que le dio su compañera de trabajo, Natalie Weber: una entrada para ver jugar a la Selección Argentina contra Ecuador.

La modelo le regaló a Julieta Navarro una entrada para ver a la Selección Argentina este jueves. Créditos: captura de pantalla Instagram Julivarro.

"Así empieza mi mañana. Me adelantaron un regalo de cumpleaños. Estoy que lloro y me desmayo. TE AMO @Nannitaweber", fue le leyenda que acompañó la imagen del ticket.

Y los agradecimientos hacia Weber no cesaron. La exvirreina compartió un video emocionada en el camarín junto a su amiga: "Acá, toda llorisqueda no pudiendo hablar después que Nati casi me mata de amor. @Nannitaweber perdón mi intensidad, prometo no etiquetarte en todo como una pesada, pero es que todavía no puedo creer lo que hiciste. Y a la vez si puedo creer...", escribió conmovida la comunicadora.

Después de todo el emotivo momento, Julieta Navarro publicó videos desde el Más Monumental y contó que como se largó a llover la dejaron moverse tres asientos más adelante, ya que su lugar tenía "un charco de agua".