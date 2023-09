Mirtha Legrand regresa a la televisión: cuándo y por qué canal

Luego de intensas negociaciones, finalmente se confirmó que Mirtha Legrand volverá a la televisión los sábados por la noche. Pero esa no es la única sorpresa: Juana Viale también será de la partida con su clásico ciclo de los domingos al mediodía. A la noticia confirmada se le suma un condimento muy especial, ya que en la competencia directa estará Marcela Tinayre con Polémica en el bar (América TV).

En una nota con Socios del Espectáculo (El Trece), la diva contó detalles de su regreso a la pantalla chica: "Está confirmado, está confirmado. Estoy con ganas de volver, de estar en contacto con el público, de hacer mi trabajo", aseguró la diva. La fecha pautada en El Trece es para el próximo 23 de septiembre.

Juana Viale y Mirtha Legrand regresan a la pantalla de El Trece.

"Sí, estoy contenta. Se arregló finalmente. Que voy a América, que voy a Telefe, que voy a El Trece... y finalmente es El Trece. Estoy muy cómoda ahí, muy feliz", comentó sobre las idas y vueltas que tuvo la negociación para su esperado regreso.

Sobre la competencia que tendrá con su hija Marcela, expresó: "Es raro, nunca me pasó. Y con Juanita los domingos al mediodía, sí. Van a estar las tres generaciones, Tinayre, Legrand, Viale".

Recordemos que en junio pasado, Adrián Suar había revelado que no se había llegado a un acuerdo económico con Nacho Viale para el regreso de Mirtha, motivo por el cual se abrieron las conversaciones con otros canales. "En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema", explicó en su momento el gerente de programación del canal de Constitución.