Viviana Canosa se burló de Jonatan Viale por bancar a Javier Milei

En tiempos de campaña electoral, dentro de La Nación+ hay simpatías divididas entre los que bancan fervorosamente a Javier Milei y los que se encolumnan detrás de Patricia Bullrich para terminar con el kirchnerismo. En un grupo y en el otro están Jonatan Viale y Viviana Canosa y, en las últimas horas, la Canosa se mostró súper picante con su colega.

Todo empezó luego de la cobertura que hizo Jonatan Viale del acto que realizó Javier Milei el martes 5 de septiembre en La Matanza, cuando se acercó con Carolina Píparo y El Dipy para conquistar el voto de los habitantes del municipio.

Entusiasmado con la convocatoria de campaña del candidato de La Libertad Avanza en tierras históricamente peronistas, el hijo de Mauro Viale la definió de “caravana con mucha gente en La Matanza”, ante la mirada burlona de Viviana Canosa.

Y, más tarde, la conductora se expresó irónicamente en Twitter y le pegó a su colega al compartir una captura aérea del lugar que permitía dimensionar que esa multitud de la que hablaba Viale no era tal, sino todo lo contrario. “¡La caravana!”, fue todo lo que expresó Vivi, al publicar la foto junto al video de su colega.

El irónico tweet de Viviana Canosa dedicado a Jonatan Viale.

Cabe destacar que Viviana Canosa sentó su postura luego del resultado de las PASO, que inesperadamente dejó muy bien parado al novio de Fátima Florez. Con un editorial que tituló "Anarquía para todos y todas", la conductora argumentó por qué no apoya a Milei.

"El tema es pensar qué Argentina queremos vivir a partir del 10 de diciembre, si queremos un país anárquico, violento, con un líder mesiánico que sólo sabe gritar 'viva la libertad carajo', poniendo cara de dictador", indicó.

Milei en La Matanza. Instagram Javier Milei.

Viviana Canosa proclamó su apoyo a Patricia Bullrich

Canosa remarcó su apoyo a Patricia Bullrich, diferenciándola de Milei al señalar: "Si queremos eso, o si queremos un país con ley, con orden, gobernado por una mujer que venga a poner orden de verdad, y que represente el cambio". "Creo que Milei es el emoticón de la bronca. Pero, ¿si estás con bronca, qué país te imáginás a partir del 10 de diciembre?", preguntó.

"En Argentina no necesitamos más violencia, no necesitamos más locura, ya tenemos un montón. El domingo ganaron, sin embargo todos hacían fuck you. Siempre están en guerra con alguien, no les alcanza siquiera haber ganado. Y yo la verdad es que no tengo ganas de vivir en un país anárquico", sentenció Canosa.