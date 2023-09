La angustiante confesión de Luisa Albinoni sobre el drama que sufre: “Me cancelan por mi edad y…”

A corazón abierto y con mucha valentía. Así abordó una temática compleja, sensible, de esas que no suelen hablarse con naturalidad en los medios de comunicación la genial Luisa Albinoni. La actriz se refirió a la discrimiinación que siente que padece por su edad.

Todo esto surgió durante una emisión de Desayuno americano, donde la famosa oficia de panelista. En ese contexto, Pamela David habló con una especialista en motivación y que las personas logren su máximo potencial. Una charla profunda y entretenida.

Así, Luisa intervino para contar su experiencia propia, lo que late en su interior y contó: “Yo me siento mal con respecto a lo que pasa socialmente a mi edad, para integrarme y no sentirme cancelada en muchas cosas”. Una confesión fuerte, de mucho valor emocional.

Lejos de amenguar, Albinoni ahondó en todo lo que percibe que sucede en el entramado social respecto a la gerontofobia y soltó: “Esto es lo que a mí me da fuerzas para seguir adelante. Porque yo lucho contra esto. Y me encuentro con trabas y piedras. Como que ya estoy cancelada por la edad que tengo”.

La especialista le consultó sobre qué creía que acontecía, así Luisa opinó: “Socialmente, la gente te cancela y, directamente, te saca de circulación por una cuestión de edad. Aunque vos te sentís como si no tuvieras esa edad. Porque es así nuestra sociedad, es de descarte. Absolutamente, de descarte”.

En el desarrollo de una conversación emotiva, como si fuese una consulta específica, la actriz señaló al grupo de personas que ejerce ese comportamiento contra los mayores. “El medio en el que me manejo. El público no. Pero el medio artístico sí te descarta por edad. ¿Qué pasa? Yo tengo que luchar contra eso”, razonó.

Y también aportó su postura, su modo de confrontar ese flagelo: “Y si bien tengo mi autoestima altísima, por eso sigo adelante, me cuesta. Y, a veces, digo: ‘Bueno, basta, viejo. ¡Aflojen! Somos todos iguales’. Yo conozco gente que tiene veinte años y no tiene ni mi energía ni mi fuerza para salir adelante. Entonces, no me descarten. Sirvo todavía”.